Del rebuig al racisme a la tolerància zero a la violència masclista: Els motius dels acusats per no contestar VOX

Les estratègies de defensa dels dotze processats al Tribunal Suprem son diferents, però de moment, en el que han coincidit tots els acusats que han declarat fins ara -i previsiblement ho continuaran fent la resta- és en rebutjar contestar a l'acusació popular que exerceix VOX. Oriol Junqueras i Raül Romeva, que tampoc no van contestar a les altres acusacions, van parlar en genèric d'un judici i una acusació política. Altres processats han esgrimit motius concrets per no respondre al partit de la dreta radical: "per respecte a les dones d'Espanya", ha dit per exemple Dolors Bassa, o per rebutjar el racisme, havia dit al matí Josep Rull.

De fet, Bassa i Rull han estat els més explícits a l'hora d'argumentar perquè rebutjaven contestar VOX. L'exconsellera d'Afers Socials ha assegurat que no volia contestar les seves preguntes per "respecte a les dones d'Espanya" i per expressar "tolerància zero a la violència de gènere".

Rull ha dit que prenia la decisió per respecte a "totes les persones que han patit xenofòbia, racisme, homofòbia o transfòbia". També Jordi Turull va explicitar que rebutjava contestar VOX pels seus posicionaments d'extrema dreta. D'altres acusats com ara Joaquim Forn o Meritxell Borràs han rebutjat contestar l'acusació popular, tot i que no han explicitat els motius d'aquesta decisió.

L'acusació popular és qui més pena demana pels processats: fins a 74 anys de presó pels exmembres del Govern empresonats, 52 per Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i 24 pels altres excàrrecs en llibertat provisional.