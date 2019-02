"Espanya és la que vulguin el conjunt dels espanyols i no una part dels espanyols": les 10 frases de Rajoy

1. "Des de la primera reunió amb Artur Mas vaig deixar clar que no em saltaria la Constitució i liquidaria la sobirania nacional"

2. "Es va intentar convocar un referèndum, però el que es va acabar convocant no va ser un referèndum. No es va celebrar cap referèndum"

3. "L'aplicació de l'article 155 era per cessar un govern, però sense suprimir la Generalitat. Una manera de respectar els drets individuals de les persones"

4. "Cap president d’una democràcia avançada pot acceptar que es pugui liquidar la legalitat vigent , que és el que es va fer el 6 i 7 de setembre"

▶ @marianorajoy: "Cap president del Govern pot acceptar que es pugui liquidar la legalitat vigent del propi país, que és el que es va fer el 6 i 7 de setembre" #JudiciProcés Segueix la declaració a https://t.co/Awh7rDbF5P pic.twitter.com/nm9DcAypJ2 — ARA Política (@ARApolitica) February 27, 2019

5. "És el poble espanyol qui decideix què és Espanya i no una comunitat autònoma. Espanya és la que vulguin el conjunt dels espanyols i no una part dels espanyols".

6. "L'1-O es va complir la llei, perquè el referèndum no es va fer [...] i si hi va haver enfrontaments va ser perquè en alguns casos hi havia interès que n'hi hagués"

7. "El 9-N no era una consulta vinculant ni hi ha va haver una DUI, ni veníem dels plens del 6 i 7 de setembre; la situació era molt diferent"

8. "No hi ha hagut cap mediador perquè les posicions estaven molt clares per totes les parts; és difícil de recordar si hi vaig parlar personalment [amb Urkullu] perquè ho vaig fer amb moltes persones"

9. "El control dels comptes de la Generalitat era cada cop més gran. Vam eliminar dels pressupostos la partida per al referèndum, però en nou ocasions el ministeri d'Hisenda es va dirigir a la Fiscalia".

10. "Mai he estat en la coordinació d'un operatiu policial. Crec que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van desenvolupar una tasca important en defensa dels interessos de tots. Les decisions les prenen els comandaments operatius [sobre l'aturada de les càrregues a la tarda] i jo no vaig rebre cap trucada per aturar el dispositiu".