Reguant, a Marchena: "És clar que vull declarar, però vostè no em deixa"

L'exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant s'ha dirigit a través d'una carta oberta al jutge del judici a l'1-O, Manuel Marchena, per dir-li que sí que vol declarar però que és ell qui no la deixa. "Vostè no està garantint les condicions ètiques i polítiques per tal que ho pugui fer, que a la pràctica, és el mateix que impedir que declari", argumenta. Reguant explica que el 15 d'abril va rebre una nova notificació del Tribunal Suprem que li donava tres dies per dir si acceptava declarar "de la forma prevista a la legislació processal".

La cupaire explica que el seu advocat ja ha respost reiterant la voluntat de declarar "de forma que els drets ètics i morals siguin respectats". Segons Reguant, Marchena ha decidit "protegir" l'extrema dreta i "vulnerar, de facto, els preceptes ètics i morals d’un sistema democràtic i de garantia de drets".

Reguant ha defensat la seva "objecció de consciència" davant l'obligació de contestar les preguntes d'una organització d'extrema dreta, en referència a Vox que en el judici de l'1-O és acusació popular, quan va ser citada a declarar el passat 27 de febrer i s'hi va negar.

Reguant argumenta que aquest exercici d'objecció de consciència està emparat en l'article 418 de la LECrim, la llei d'enjudiciament criminal, i ha lamentat que se l'expulsés ràpidament de la sala sense que pogués defensar la seva posició. Així mateix, la cupaire recorda que hi ha un antecedent en què el Suprem va expulsar La Falange quan aquesta va voler actuar com a acusació popular fa uns anys en un procediment judicial contra el jutge Baltasar Garzón.

L'exdiputada qualifica "d'aberrant" que Marchena conservi entre aquells que pregunten i acusen una organització "que té com a objectiu la negació de drets fonamentals, sense assumir la responsabilitat que l'alt tribunal exerceix doctrina i que això pot replicar-se, a partir d'ara, a qualsevol altra sala de l'Estat".