L'Eurocambra condemna l'ús desproporcionat de la força en protestes pacífiques però no en l'1-O

El Parlament Europeu ha aprovat per una àmplia majoria una resolució que condemna l'ús desproporcionat de la força en manifestacions pacífiques, però que no inclou una esmena dels Verds que buscava condemnar en particular la violència exercida per les forces policials durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. La resolució ha tirat endavant amb 438 vots a favor, 78 en contra i 87 abstencions, i condemna obertament les restriccions en diversos països de la llibertat de reunió i es denuncia l'ús d'intervencions violentes i desproporcionades de les autoritats estatals durant protestes i manifestacions pacífiques.

Però, com ja és habitual amb la qüestió catalana, el Parlament Europeu tampoc s'ha mullat directament en aquest sentit. Els Verds, grup on hi ha ERC, van impulsar una esmena en què es feia referència directament a l'1-O. L'esmena recordava que la comissionada per als Drets Humans del Consell d'Europa va subratllar que "l'aplicació de la llei de seguretat dels ciutadans a Espanya ha donat lloc a sancions imposades per part de les forces de l'odre i a persones que participen en manifestacions pacífiques i altres reunions públiques". A més, també apuntava que des de la mateixa institució s'ha sol·licitat una investigació sobre l'1-O.

Però aquesta esmena no ha prosperat i, finalment, el grup dels Verds ha optat per votar en contra del conjunt de la resolució perquè la consideren insuficient. Els Verds argumenten que "haurien preferit una condemna més explícita de l'ús violent i desproporcionat d'intervencions per part d'autoritats, particularment a França, Espanya, el Regne Unit i Romania".

Aquesta no és la primera vegada que l'Eurocambra passa de puntetes sobre la repressió de l'Estat a Catalunya. A principis d'aquest any també va demanar a través d'una resolució investigar l'ús excessiu de les forces policials, però tampoc va mencionar en cap ocasió Espanya.

El Partit Popular ha celebrat la revocació d'aquesta esmena a través d'un comunicat en què assumeix que el Parlament Europeu "nega" la violència policial l'1-O i recull les declaracions de l'eurodiputat Esteban González Pons en contra de l'esmena: "És un intent més de justificar el referèndum il·legal de l'1-O i l'intent d'un cop d'Estat perpetrat contra Espanya.