Van den Eynde assegura que Romeva "no té gaires incentius" per respondre a l'Advocacia i la Fiscalia

L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha valorat aquest dilluns a 'Els Matins' diversos aspectes del judici als presos, que es reprèn demà amb l'interrogatori a Jordi Turull, Raül Romeva i Josep Rull. L'advocat no ha volgut avançar l'estratègia de defensa de Romeva, tot i que ha dit que "no té gaires incentius" per respondre a l'Advocacia i la Fiscalia. "L'Oriol Junqueras i el Raül Romeva creuen que ells, com a representants polítics, no poden entrar en segons quins jocs de les acusacions", ha recalcat, i ha dit que la línia estratègica la marquen ells, mentre que ell com a advocat n'estudia els aspectes tècnics. "El fiscal ens està acusant i demana 25 anys de presó en base a un relat artificial i inventat –ha recalcat–. Ells són representants polítics, i en aquest cas creuen que han d'assumir una determinada responsabilitat, que és que no han d'entrar en aquest joc".

Per a l'advocat de Junqueras i Romeva, les eleccions marcaran el judici: "Des de fora es farà servir el que es digui en el judici en campanya electoral. Hi haurà una interferència constant. Hi haurà denúncies des de fora i des de dins, però no crec que puguem evitar que hi hagi una interferència entre la política i el procés", ha indicat. Sobre Vox, ha dit: "Quan Marchena no li dona la raó, Vox no protesta. Em sembla un debat artificial, prefabricat, una teatralització. Vox està condicionant el desenvolupament del procés. Sigui per simpatia o inèrcia, Vox deixa bé el tribunal".

Andreu van den Eynde ha fet referència al factor clau de l'existència de violència per determinar el resultat del judici. "Junqueras ha rebatut les tesis de la violència –ha dit–. El que no ha fet és entrar en detalls superflus". "Acusats com Joaquim Forn, imputats pel control dels Mossos, té sentit que entrin al detall", ha afirmat. "El líder d'un moviment que ha fet influx psicològic de l'Estat ha repetit 20 vegades que l'orientació de tota la seva acció és pacífica. No sé què més falta debatre".