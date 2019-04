Van den Eynde renuncia a 19 testimonis al Tribunal Suprem

Al judici del Procés declararan 19 testimonis menys dels previstos. És una tria natural fruit d'un criteri tàctic, segons l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, que ha demanat la renúncia dels testimonis, entre els quals hi ha el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch –estava citat avui a la tarda–, el senador d'ERC Miquel Àngel Estradé (present als escorcolls del 20-S), el president de la Fundació Marianao, Xavier Pedrós, i fins a 16 ciutadans que van estar en diferents col·legis l'1-O. Entre aquests ciutadans també n'hi ha que estan sent investigats en altres procediments judicials relacionats amb els fets i per això han hagut de renunciar. El tribunal havia acceptat a l'advocat la compareixença de fins a 91 testimonis.

Van den Eynde ha explicat la seva decisió en una entrevista a TV3, en què ha denunciat la fragmentació del procediment i les discrepàncies a l'hora de fer els interrogatoris i visualitzar les proves. "El problema fonamental és la incongruència de limitar les proves visuals que tots hem vist", assegura l'advocat, que denuncia que "s'ha configurat un escenari en què la mentida se sent segura" i la veritat de les defenses "se sent qüestionada i insegura". Tot i així es mostra confiat i descarta que el tribunal prorrogui la presó preventiva. Creu que amb les proves visuals es desacreditarà el relat dels policies. "Ha sigut molt dur aguantar, però inclús si els hi donessin la veracitat que no tenen no estaríem davant d’un delicte de rebel·lió. El balanç és relativament positiu", assegura.