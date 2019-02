La Guàrdia Civil posa Torra en el punt de mira en un informe al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona

Amb el judici contra el Procés ja en marxa, la investigació del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona continua donant sorpreses. Segons ha avançat Efe, un nou informe de la Guàrdia Civil remès a aquest tribunal vincula per primer cop el president de la Generalitat, Quim Torra, amb el full de ruta cap a la independència. A partir de la documentació intervinguda a l'exsenador d'ERC Santi Vidal, la Guàrdia Civil avisa el jutge que el 2016 –dos anys abans de ser president de la Generalitat– va advocar en una xerrada per crear una "tempesta política perfecta".

L'institut armat, que conclou que Santi Vidal no "fanfarronejava" en les seves conferències ja que la Generalitat desenvolupava dinou estructures d'estat per activar-les l'endemà de l'1-O, va trobar a casa de l'exjutge una imatge publicitària de l'acte de presentació, el 24 de març del 2016, del llibre 'Els últims 100 metres', escrit per Torra, quan encara no era president català.

A través d'aquest document, la Guàrdia Civil va localitzar a YouTube un vídeo corresponent a la presentació d'aquest llibre de Torra, en aquest cas del 29 d'abril del 2016 a Valls (Alt Camp). Segons la Guàrdia Civil, en aquell acte, celebrat quan Carles Puigdemont iniciava el seu mandat –en el qual JxSí havia promès la independència en 18 mesos–, Torra, que llavors no ostentava cap càrrec públic, va parlar especialment del procés independentista i va reconèixer la creació "d'amagat" (literalment deia "per sota la taula") d'estructures d'estat.

En la conferència, que encara es pot veure a YouTube, Torra llançava un missatge optimista a l'audiència: "En totes les conselleries s'ha fet una revisió de les coses que s'han de fer i de les lleis que s'han de canviar. Que això no és vistós? Això no és vistós. Que s'està fent per sota la taula? S'està fent per sota la taula. Que això hem de dir que interpretem que està dins de l'Estatut? Ho hem de dir així perquè encara estem sota legislació espanyola".

A partir d'aquest acte, la Guàrdia Civil sosté en el seu informe que Torra advocava com a "element necessari" per aconseguir l'èxit de les aspiracions independentistes la "massiva mobilització ciutadana", amb la qual, al costat d'altres mesures, s'aconseguiria una situació de "tempesta política perfecta" favorable als independentistes.

Concretament, en el vídeo d'aquell acte del 2016 Torra sostenia que el procés a la independència era "pacífic i democràtic" i que a escala internacional s'exigiria que els independentistes superessin el 50% dels vots.

Superar el 50%

"Hem de presentar el 50%, perquè si no no tindrem el reconeixement internacional, i això seria fatal. Si provoquem la tempesta política perfecta en aquests 15 mesos que queden –dels 18 inicialment previstos de legislatura– i passa tot això... a dos milions de persones no ens ficaran a la presó", apuntava.

Segons va sostenir llavors Torra, si es creava un "escenari gandhià", amb una mobilització permanent de dos milions de persones a favor de la independència, els "amics de Podem" no s'ho podrien mirar des de casa seva i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també es mobilitzaria.

"Si som inconstitucionals, com ho aconseguim? Amb la gent. És vital, una peça clau, la mobilització ciutadana. Ho ha estat sempre, però en aquest moment encara ho serà més, amb una desobediència cívica i pacífica. Primer protestes, després no cooperes i finalment, si és necessari, en tercer lloc substitueixes", indicava.

La Guàrdia Civil ressalta a més en el seu informe que el presentador de l'acte, Jordi Ferrer, es va referir a Torra no com un "simple espectador" sinó com un "actor realment imprescindible" del Procés, acreditant el seu coneixement i participació en el seu avanç i desenvolupament.

En la seva conferència, Torra va sostenir diverses vegades que l'independentisme havia desobeït el Tribunal Constitucional i fins i tot apuntava que la declaració de ruptura aprovada el 9 de novembre del 2015 –quan Mas encara aspirava a què la CUP li donés els seus vots en la investidura– "d'alguna manera" va ser la "declaració d'independència".

"Si un país diu que es declara sobirà i que a partir de llavors no atendrà els requeriments del Tribunal Constitucional, és evident que aquesta declaració, que és inconstitucional, marca tota la legislatura que tenim per davant", indicava Torra, que veia aquella declaració com un "punt sense retorn".

Torra també deia que l'independentisme no podia fer "cap pas enrere" i advocava per "forçar" un referèndum unilateral, ja que estava convençut que "Espanya no el concedirà mai", excepte si li exigissin les cancelleries europees un cop Catalunya s'erigís en una "qüestió ineludible" a escala internacional.

Entre la documentació intervinguda a Vidal, la Guàrdia Civil també ressalta un document de treball, sense autor conegut i datat el juny del 2014, titulat 'La rebel·lió tranquil·la', que plantejava, entre altres escenaris, una DUI, a la que veia poc recorregut per la falta de reconeixement internacional.

Un altre escenari que es preveia en aquell document era una "insurrecció popular", en què la societat civil boicotejava les institucions de l'Estat mitjançant la "desobediència civil", encara que aquesta via també es rebutjava, ja que comportava el risc que el Govern perdés el control i es desencadenés la violència.