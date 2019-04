Jordi Jané desvincula del referèndum la seva sortida del Govern

El judici al Procés, en directe

Després de l'aturada de Setmana Santa, al judici al Procés s'enceta el dia de Sant Jordi una nova fase de la declaració de testimonis i es deixa enrere els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional amb les compareixences dels exconsellers que van dimitir a les portes del referèndum i altres persones vinculades al Govern. El primer exconseller que ha comparegut al Suprem és l'exresponsable d'Interior, Jordi Jané, que ha desvinculat la seva dimissió del referèndum. Ha assegurat que va marxar el 14 de juliol perquè considerava que ja havia acomplert els seus objectius havent-se convocat, després d'anys, la junta de seguretat. "Preveient un escenari de canvi de govern i que es trenqués la via del diàleg vaig preferir no continuar" ha dit Jané, que ha reiterat que va marxar convençut que s'arribaria a algun tipus d'acord amb l'Estat.

651x366 Pere Aragonès, a les portes del Suprem / ARA Pere Aragonès, a les portes del Suprem / ARA

Aquest matí també estava citat a declarar el vicepresident del Govern, Pere Aragonès que havia enviat una carta al Suprem manifestant la seva intenció de no declarar perquè tot i que finalment el TSJC va declinar investigar-lo per l'1-O com demanava el jutjat 13, l'arxiu no és definitiu. Quan Aragonès ha comparegut a la sala, Marchena li ha explicat que admetrien la seva petició tenint en compte que es podria "dibuixar" un escenari en el qual en un futur la seva declaració el pogués perjudicar. En declaracions als mitjans, Aragonès ha denunciat el "fraccionament de la causa" judicial contra el Procés en diversos tribunals i ha atribuït aquest fet a la situació "absurda" que ha assegurat que ha viscut aquest matí al Tribunal Suprem: "Comparèixer per dir que no declararé".

Jané defensa la independència dels Mossos

Jané també ha explicat a preguntes de l'acusació popular exercida per Vox, que tots els consellers que han portat la cartera d'Interior "han respectat que els Mossos" actuaven de manera autònoma, per contra de les tesis de l'acusació que els situen alineats amb els interessos del Govern. "Els mossos d’esquadra no podien fer altra cosa que complir i fer complir la llei i garantir seguretat ciutadania. En això coincidíem tots", ha explicat Jané.

A preguntes de la defensa de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, Jané ha explicat que el seu relleu al capdavant de la conselleria no va alterar substancialment l'equip de treball, tot i la marxa del director dels Mossos, Albert Batlle. De fet, Jané ha explicat que va ser ell qui va proposar a Forn el nom del seu substitut, Pere Soler, processat a l'Audiència Nacional juntament amb el major del cos, Josep Lluís Trapero.

651x366 L'exsecretari del Govern, Joan Vidal, durant la seva declaració com a testimoni al judici al Suprem L'exsecretari del Govern, Joan Vidal, durant la seva declaració com a testimoni al judici al Suprem

Aquest dimarts també ha declarat Joan Vidal de Ciurana, secretari de l'executiu fins al 14 de juliol del 2017, que va dimitir juntament amb Jordi Jané, Neus Munté i Meritxell Ruiz. En l'interrogatori ha indicat que la seva marxa no es devia a l'1 d'Octubre i l'ha atribuït a "circumstàncies personals". També ha assegurat que fins a aquella data no es preveia la unilateralitat. En aquest sentit, ha subratllat que l'objectiu era aconseguir un referèndum pactat amb l'Estat i que no s'havia efectuat cap despesa per a la votació.

A preguntes de les acusacions, Vidal de Ciurana ha assegurat desconèixer el document 'EnfoCATs' i l'agenda Moleskine de Josep Maria Jové, i s'ha desvinculat de l'elaboració del cens de l'1-O. La Fiscalia s'ha focalitzat en una reunió d'inicis del 2016 amb diversos exmembres del Govern, però l'ha situat en l'articulació de majories parlamentàries després de les eleccions del 27-S (2015) i ha puntualitzat que en aquell moment el referèndum no estava sobre la taula, donat que va aparèixer en la qüestió de confiança de Carles Puigdemont a finals d'any. El testimoni ha revelat alguna reunió amb el major Josep Lluís Trapero i ha indicat que en tot moment es va deixar clar que els Mossos d'Esquadra desenvoluparien la seva tasca de policia judicial.

651x366 David Badal declarant al judici al Procés al Tribunal Suprem / ARA David Badal declarant al judici al Procés al Tribunal Suprem / ARA

El director de Serveis de la conselleria de Treball, David Badal, ha comparegut a petició de l'Advocacia de l'Estat per donar explicacions del rebuig a una factura d'Unipost en relació a l'enviament de les cartes sobre les meses electorals del referèndum. El testimoni ha asseverat que es va negar l'admissió de la factura perquè es va remetre fora del període de facturació i per "l'inusual" i elevat cost que implicava. A preguntes de les acusacions, ha subratllat que no li va sorprendre prou l'error per trametre'l als seus superiors i ha assenyalat que Unipost enviava factures equivocades cada mes.

El 20-S torna a escena

Després de setmanes de judici centrades en la declaració d'agents que van actuar l'1-O a Catalunya, aquest dimarts la sessió ha tornat a abordar el 20-S. El primer testimoni que ha fet referència a la situació a la conselleria d'Economia ha sigut un sergent de l'àrea de mediació dels Mossos d'Esquadra que va ser a dins de l'edifici de la rambla Catalunya fins a mitja tarda. L'agent ha explicat que es van plantejar protegir els vehicles de la Guàrdia Civil per la "tensió" que hi havia a la zona, tot i que no ha descrit cap incident en concret. Finalment ho van descartar. "Si haguéssim hagut d’actuar estàvem sols, ningú ens hauria pogut auxiliar", ha justificat.

L'agent també ha assegurat que tot i que en les reunions que es van mantenir a l'interior de la conselleria entre efectius de la Guàrdia Civil i els Mossos també hi havia el representant de l'ANC Xavier Vidal –i en una de les reunions, també Jordi Sànchez–, els membres de l'entitat no van assabentar-se que dins dels vehicles hi havia "armes llargues".

De fet, el sergent ha explicat que quan s'havia d'abordar aquesta qüestió en una de les trobades, els tinents de la Guàrdia Civil van demanar explícitament que Vidal -que era qui estava en aquell moment a la conselleria- s'absentessin. "Van dir que no els sembla oportú que ningú de la societat civil sabés que hi havia armes", ha explicat. Durant la seva declaració com a acusat, Sànchez va voler deixar clar que no va saber que hi havia armes als vehicles policials fins a mitja tarda, al contrari del que sostenen les acusacions.

A preguntes del fiscal Jaime Moreno, el sergent –que declara sense que s'oculti la seva imatge, a petició pròpia– també ha assegurat que els agents antiavalots dels Mossos van actuar per protegir els vehicles policials, ja de matinada, "quan a través de les imatges de l'helicòpter es va veure que hi havia perill de saqueig dels vehicles". Moreno li ha repreguntat si no recordava que els responsables de la Guàrdia Civil van comentar que hi havia indicis que algú hauria obert els cotxes cap a les 12.30 del matí "perquè s'estaven llançant cons", com els que tenien a dins els cotxes policials. "No ho recordo en absolut", ha assegurat el sergent.