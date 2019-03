Marchena abandona la imatge de garantista

Poca cosa té a veure ja el Manuel Marchena de l’inici del judici amb el de les últimes dues setmanes. El president del tribunal del Procés ha passat d’intentar donar una imatge garantista, amb unes intervencions molt mesurades, a perdre la paciència en més d’una ocasió. Si els primers dies no es va cansar de citar jurisprudència europea i va deixar parlar extensament els acusats, durant la fase de testimonis cada cop ha sigut més restrictiu: la setmana passada vetava per complet la difusió de vídeos durant la fase testifical i aquesta ha limitat les preguntes de les defenses emparant-se en una visió restrictiva de la llei d’enjudiciament criminal. Fins al punt de protagonitzar una tensa picabaralla amb el lletrat Jordi Pina per evitar que es preguntés explícitament al coordinador de l’operatiu policial l’1-O, Diego Pérez de los Cobos, sobre què és una càrrega policial.

Mònica Aranda, professora associada de dret penal de la Universitat de Barcelona i observadora al judici per a la plataforma International Trial Watch (ITW), alertava dimecres del canvi d’actitud de Marchena, a qui ha vist “marcant autoritat”. “Aquesta setmana s’ha limitat més el dret a la defensa”, assenyalava al seu torn en declaracions a l’ACN Jorge Correcher Mira, de la Universitat de València i també observador al judici. El president del tribunal va avalar la no publicitat del testimoni de la secretària judicial que va dur a terme l’escorcoll a la conselleria d’Economia el 20-S, Montserrat del Toro, en contra de la posició d’algunes de les defenses. Tampoc va permetre que se li preguntés pel seguiment de pàgines unionistes a través de Facebook perquè suposaria parlar de la seva “ideologia”. En canvi, ha permès una vegada i una altra a la Fiscalia preguntar per conjectures, per opinions a Twitter o per si els presos polítics tenen el carnet d’Òmnium.

Les setmanes passen factura

Fonts del Suprem asseguren que el cansament comença a passar factura al tribunal i que Marchena és, amb diferència, qui ha d’estar més pendent de l’ordre a la sala. Dimarts es va oblidar de preguntar a Pérez de los Cobos pels seus antecedents penals, tal com marca la llei. Una qüestió incòmoda per al tinent general, ja que va ser acusat de tortures al País Basc durant la dècada dels 90, tot i que va acabar sent absolt per falta de proves. Marchena va acabar preguntant-l’hi l’endemà, quan el gruix de la declaració ja havia sigut cobert pels mitjans i el plat fort del dia era la lletrada del jutjat número 13 de Barcelona.

Ara bé, Marchena ha evitat acabar tan tard com a l’inici del judici i per primera vegada s’ha deixat un testimoni a mig durant el cap de setmana: el comissari dels Mossos Manel Castellví, que ha complicat l’estratègia de defensa tant de l’exconseller Joaquim Forn com del major Josep Lluís Trapero. Però el president del tribunal segueix sense cedir en un dels clams de les defenses: tenir clar el calendari de sessions fins al final del judici. Marchena fa previsions a només una setmana vista que molt sovint s’han de refer -sense anar més lluny, la de la setmana que ve s’ha refet dos cops i no està clar si el testimoni dimarts del guàrdia civil Daniel Baena, que ha iniciat totes les investigacions sobre el Procés, s’ajornarà a la setmana vinent.

L’advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, va demanar dijous al tribunal un calendari concret. Al seu parer, la falta de previsió “està obstaculitzant” l’activitat dels lletrats, ja que tenen un marge d’actuació “escàs” per preparar-se.