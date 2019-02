Marlaska demana canviar la llei per evitar acusacions populars com la de Vox

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, s'ha sumat aquest dilluns a les veus que demanen canviar la llei per reformar la figura de l'acusació popular –gràcies a la qual Vox està personat en el judici del Procés– i evitar que s'utilitzi l'interès general per a un aprofitament particular.

Com va fer la setmana passada la ministra de Justícia, Dolores Delgado, avui Grande-Marlaska s'ha mostrat partidari d'adaptar la legislació, perquè l'actual és pròpia d'"un estat de dret que és en els seus inicis i on hi ha molts dubtes sobre el conjunt de les institucions, en aquest cas de la fiscalia". Però quan un estat "està consolidat", com Espanya, cal modificar aquesta institució "per evitar que, sota interessos públics, s'hi amaguin realment interessos particulars", ha explicat el ministre.

Marlaska també ha dit que el judici del procés sobiranista català demostra que Espanya és un estat de dret on el grau de respecte als drets humans és màxim. Ha assegurat que és un judici "extremadament garantista" en què cada acusat exerceix la seva defensa com considera oportú, "sense cap tipus de restricció".

El ministre –que ha eludit parlar d'indults quan ni tan sols s'ha celebrat el judici i, per tant, no hi ha sentència– ha manifestat que la solució a la qüestió territorial ha de partir del diàleg i del consens. Això sí, ha deixat clar que qualsevol negociació ha de limitar-se a qüestions que s'emmarquin dins de la Constitució.