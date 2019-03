Per què Melero ha tallat l'interrogatori a Trapero i Marchena ha suspès la sessió per deliberar?

La sessió matinal del judici al Procés amb la declaració del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha acabat de manera abrupte quan faltaven pocs minuts per a les dues. L'advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero, ha indicat al tribunal que la Fiscalia s'estava extralimitant i estava fent preguntes fora del guió que havia marcat inicialment Vox, que fa d'acusació popular. El president del tribunal, Manuel Marchena, ha dubtat i ha començat a xiuxiuejar amb la resta de magistrats. Tot seguit ha indicat que suspenien la vista fins a les 16 hores: en aquell moment no sabia com resoldre l'embolic en què s'acabava de posar i veia com la resta de membres del tribunal li responien amb consignes diferents. Després de dinar ha fet seva l'advertència de Melero i ha traslladat al fiscal Javier Zaragoza que no li permetia seguir preguntant per aquesta qüestió.

Marchena ha sigut víctima de les seves pròpies limitacions: la setmana passada va abandonar la seva imatge de garantista i va aferrar-se a una visió restrictiva de la llei d'enjudiciament criminal per no permetre a les defenses preguntar al president del Parlament, Roger Torrent, pel 20-S i l'1-O. Segons l'article 708 d'aquesta llei, la part proposant del testimoni pot fer les preguntes que consideri "convenient" i afegeix que la resta de parts també podran adreçar-li les qüestions que "consideri oportunes i siguin pertinents en vista de les seves contestacions".

Per què Marchena ha impedit a les defenses preguntar a Roger Torrent sobre el 20-S i l'1-O?

Llavors era Vox l'únic que havia citat Torrent. Les defenses no l'havien demanat. La llei estableix que totes les parts poden preguntar un cop ho han fet les que ho han demanat inicialment, però segons la visió de Marchena havien de circumscriure's al guió formulat per les parts que l'havien cridat i no sortir-ne per no allargar l'interrogatori. Aquest dijous el president del tribunal ha advertit el mateix quan Trapero ha començat a declarar. La Fiscalia no va demanar el seu testimoni: només va fer-ho Vox i les defenses de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Joaquim Forn.

Quan el fiscal Javier Zaragoza començava l'interrogatori, Marchena li ha recordat que havia de cenyir-se als temes que havia tocat Vox. El problema ha estat que el partit d'extrema dreta no ha preguntat per un dels temes clau per incriminar el Govern i que van ser els temes més destacats dels interrogatoris als comissaris Manel Castellví i Emili Quevedo: les dues reunions -el 26 i 28 de setembre- que Trapero va demanar a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont abans de l'1-O i en què hauria demanat a l'executiu que desconvoqués el referèndum.

Un error de càlcul de la Fiscalia

Com que Vox no havia preguntat per aquesta qüestió, Melero ha assenyalat que la pregunta desbordava la llei i Marchena, després d'uns segons de deliberació, ha decidit suspendre la sessió. Un error de càlcul de la Fiscalia i Vox ha deixat així en l'aire una de les preguntes decisives a Trapero. I és que una de les preguntes clau que se'n deriva és per què el ministeri públic no va cridar el major dels Mossos com a testimoni. Només el fet de no voler posar en evidència que, a efectes pràctics, és l'acusat 13 del judici -ja que el seu nom és omnipresent a la causa- explica que no fes la petició.

Ja tornant del recés de l'hora de dinar, Marchena ha traslladat que, de la mateixa manera que s'havien limitat les preguntes de la defensa en l'interrogatori de Torrent, es veia obligat a tallar la pregunta de la fiscalia. "Es considera que la pregunta que s'ha volgut introduir sobre les dues reunions desborda els límits de la prova testificat", ha assenyalat el president del tribunal brandant la interpretació que ja va fer de l'article 708 de la llei d'enjudiciament criminal. "El ministeri públic pot seguir amb l'interrogatori però prescindint de la pregunta que es volia fer", ha afegit, mentre Zaragoza formulava un protesta. Marchena li ha replicat que "la resposta per al ministeri fiscal és la mateixa que per a les defenses".

El fiscal ho ha tornat a intentar al cap d'unes preguntes i de nou ha estat alertat per Melero, qui ha acusat Zaragoza d'"anar-se'n per la porta i entrar per la finestra". El president del tribunal l'ha tallat i li ha insistit que "no pot preguntar una cosa relacionada amb la reunió", per "més habilitat que se l'interrogui o la disposició que tingui el testimoni" a parlar-ne. De fet, Trapero ha al·ludit a l'última reunió del 28 de setembre en més d'una ocasió.