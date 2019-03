Més de 500 autocars sortiran de Catalunya per anar a la manifestació de Madrid contra el judici de l'1-O

Més de 500 autocars sortiran de diferents punts de Catalunya per dirigir-se a la manifestació contra el judici de l'1-O que tindrà lloc aquest dissabte a Madrid amb el lema 'L'autodeterminació no és delicte. La democràcia és decidir'.

Convocada per ANC, Òmnium i els partits independentistes, a més d'altres entitats, recorrerà el passeig del Prado de la ciutat. A més, també hi haurà representants de IAC Catalunya, Intersindical-CSC, Gure Esku Dago, Altsasu Gurasoak, EH Bildu, membres del BNG i del Sindicat Andalús de Treballadors, entre d'altres.

La capçalera sortirà a les 18:00 h des de l’espai entre la rotonda Emperador Carlos V i la plaça Neptuno. Una de les principals recomanacions als ciutadans que aniran a la manifestació és que hi arribin com més aviat millor, cap a quarts de sis de la tarda, ja que els organitzadors hi preveuen una gran aglomeració de gent.

El president de la Generalitat, Quim Torra, i la meitat dels consellers del Govern assistiran a la protesta. A falta de confirmació oficial, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha avançat aquesta setmana que hi assistiran la responsable de Cultura, Laura Borràs; el titular de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani; i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. El president del Parlament, Roger Torrent, també hi serà.