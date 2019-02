Mundó desvincula el Govern de l'organització de l'1-O un cop suspès el decret de convocatòria

En la línia del que ha exposat l'exconsellera Dolors Bassa, el titulat de Justícia durant el Govern de Carles Puigdemont, Carles Mundó, acusat de malversació i desobediència, ha desvinculat l'executiu de l'organització del referèndum. Davant la insistència del fiscal Javier Zaragoza, ha subratllat que un cop el Tribunal Constitucional va suspendre la llei del referèndum i el decret de convocatòria aprovada i signat la nit del 6 de setembre, no va emprendre cap "disposició ni actuació" en execució d'aquestes normes. "Allò rellevant és el que va fer el Govern, pregunti'm sobre això", li ha demanat Mundó al fiscal, que s'ha qüestionat si el referèndum no era la conseqüència de l'aprovació de les normatives que l'emparaven.

"La conducta posterior [a rebre els requeriments del Tribunal Constitucional que anul·laven les lleis de desconnexió] va ser la d'atendre els requeriments: no realitzar cap acte enfocat a allò que se'm deia que no fes", ha apuntat Mundó. En relació a la nit del 6 de setembre, també ha defensat la signatura de l'acord de Govern pel qual els consellers assumien solidàriament i col·legiada l'organització de l'1-O. "Ho fèiem amb la certesa que la firma del decret de convocatòria no ens semblava que fos delicte", ha assenyalat.

Tal com han fet tots els encausats interrogats, Mundó ha negat conèixer l'Enfocats i haver participat en una reunió a finals d'agost que, segons el fiscal, consta a l'agenda de Josep Maria Jové, l'exsecretari general de Vicepresidència. "Desconec per què apareixo en aquest text. Se que no vaig assistir a aquesta reunió", s'ha mostrat convençut l'exconseller, molt segur en les seves respostes.

Ho ha estat quan Zaragoza l'ha interrogat en relació a com es va sufragar el material del referèndum, que ha negat que fos amb diners provinents de l'erari públic. "Si ho sabés ho explicaria. El que sí que sé és que no va ser amb diners públics", ha apuntat Mundó.