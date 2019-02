"Ni la unitat d'Espanya ni la independència de Catalunya valen la mínima violència": les frases de Tardà i Mas

Segueix el judici al Procés en directe

Joan Tardà

1. "Aquest judici està inspirat en la venjança d'un estat que es va sentir humiliat l'1-O"

2. Sobre l'1-O: "Va ser la voluntat d'un poble indefens, cívic, pacífic i democràtic"

3. "La mobilització ciutadana sempre ha sigut una forma de reivindicació per fer avançar les idees socials dins del marc democràtic"

▶ @JoanTarda: "La mobilització ciutadana ha estat sempre una forma de reivindicació per fer avançar les idees socials dins del marc democràtic i del règim de llibertats que hem conquerit" #JudiciProcés

Segueix la declaració en directe a https://t.co/Awh7rDbF5P pic.twitter.com/mi6CKl36Ip — ARA Política (@ARApolitica) 27 de febrer de 2019

4. Sobre la concentració del 20-S: "Com a diputat la meva obligació era anar-hi i em vaig dirigir als ciutadans per reclamar que no es caigués en cap provocació o violència"

▶ @JoanTarda recorda que va demanar als manifestants del 20-S que "no es caigués en cap provocació" i s'evités "qualsevol violència": "Tenia por que hi hagués infiltrats". #JudiciProcés

Segueix el judici en directe a https://t.co/Awh7rDbF5P pic.twitter.com/km3M9mtAkR — ARA Política (@ARApolitica) 27 de febrer de 2019

5. "Ni la unitat d'Espanya ni la independència de Catalunya valen la mínima violència"

Artur Mas

1. Sobre la decisió de fer el referèndum: " Em vaig permetre la llicència de recordar que si s'optava pel referèndum [...] mai es perdés la capacitat d'iniciativa institucional en un marc legal que la Generalitat pogués controlar"

▶ Artur Mas: "Em vaig permetre la llicència de recordar que si s'optava pel referèndum [...] mai es perdés la capacitat d'iniciativa institucional en un marc legal que la Generalitat pogués controlar". #JudiciProcés

Segueix el judici en directe a https://t.co/Awh7rDbF5P pic.twitter.com/oAuknJ1ixe — ARA Política (@ARApolitica) 27 de febrer de 2019

2. "[No vaig ser president] perquè jo vaig decidir marxar"

▶Artur Mas sobre el seu pas al costat: "Vaig marxar perquè vaig voler" #JudiciProcés Segueix el judici en directe a https://t.co/Awh7rDbF5P pic.twitter.com/PlXXx4Qm73 — ARA Política (@ARApolitica) 27 de febrer de 2019

3. "En un moment determinat es va suscitar la idea de fer un referèndum i, a partir del debat de l'estiu de 2016, el programa va ser substituït per un altre a través d'una votació parlamentària"

▶Artur Mas: "L'estiu de 2016 es va suscitar al idea de fer un referèndum, que no estava al programa electoral ni al programa del Govern" #JudiciProcés En directe a http//www.ara.cat/judici-presos-politics-1-octubre/proces-tribunal-suprem-directe-ultima-hora_12_1951724809.html pic.twitter.com/yDMynzhLQO — ARA Política (@ARApolitica) 27 de febrer de 2019

4. "La primera, la segona i la tercera opció sempre era arribar a un acord però per això era necessari que a l'altra banda hi hagués algú disposat i no ho havia"

▶ Artur Mas diu que no hi havia cap voluntat de negociació per part del govern espanyol i la Fiscalia respon: "No faré valoracions" #JudiciProcés

En directe a https://t.co/Awh7rDbF5P pic.twitter.com/LxowuXAxVE — ARA Política (@ARApolitica) 27 de febrer de 2019

5. "Teníem l'exemple d'Escòcia. Pensàvem que Espanya també trobaria camins per arribar a un acord"