No és això, no és això

Ens queden uns tres-cents testimonis pendents de prestar declaració, entre aquells proposats per les acusacions i els que esperen interrogar les defenses. La dinàmica del judici ja ha quedat establerta amb els més de 140 que ja han testificat. Als de l'acusació els de la defensa s'oposaran exactament el contrari. Què poden aportar per aclarir les qualificacions jurídiques? Molt poc.

I, no obstant això, el tribunal està entestat a mantenir aquesta dinàmica, on un sembla viure en una altra època, en què el president del tribunal s'ha convertit en un director general de trànsit, és a dir, algú que utilitza la seva autoritat per censurar les preguntes, tant a acusadors com a defensors, i tenir cura que la contradicció es mantingui dins d'uns límits.

Vegem.

Ahir el tribunal va tenir una oportunitat impagable per trencar aquesta dinàmica. En la declaració de Ferran López, exnúmero dos del major Josep Lluís Trapero, i aposta del govern de Rajoy al nomenar-cap dels Mossos el 28 d'octubre de 2017, s'ha produït una contradicció flagrant sobre la coordinació / descoordinació de l'operatiu policial l'1 d'octubre de 2017, amb el que va declarar el coronel Diego Pérez dels Cobos.

Xavier Melero, advocat de l'acusat Joaquim Forn, va proposar al tribunal, abans del recés del dinar, practicar la diligència d'acarament prevista per la llei d'enjudiciament criminal, entre Ferran López i el coronel Pérez dels Cobos. El tribunal ha avançat que analitzaria la iniciativa. No obstant això, després del recés, el president Manuel Marchena va anunciar que resoldrien més endavant sobre l'acarament tenint en compte que queda molt judici per recórrer.

La diligència d'acarament és un recurs, cada vegada menys present, per esbrinar qui diu la veritat. Tècnicament les versions de Pérez de los Cobos i López mereixen un acarament. I això amb la dificultat que el primer és testimoni, amb obligació de dir veritat, i el segon imputat en un jutjat de Cornellà per l'1-O, amb el dret a no declarar contra si mateix. Però la llei així ho contempla.

Si el tribunal hagués tornat de dinar amb la solució favorable a l'acarament entre les mans s'hagués trencat la dinàmica somnolenta en què s'ha submergit el judici oral. Es dirà: els tribunals no assumeixen diligències només a l'efecte de canviar el ritme de la vista oral. És clar que no, però és una diligència pertinent, i el tribunal hagués estat sensible a la situació.

No és, per descomptat, l'única dinàmica que s'hauria de corregir.

La de compartimentar diligències teòricament documentals -vídeos, per exemple- respecte a declaracions testificals suposa amputar la possibilitat de contradicció. El paper de la defensa és minar la credibilitat d'un testimoni i difícilment pot exercir aquest dret si s'organitza la sessió plenària en compartiments estancs.

El president ha assegurat que s'ha de practicar la documental, tota junta, completa. Bé. Però serà una manera soporífera, sense testimonis ni contradicció, d'abordar una prova rellevant per a les qualificacions jurídiques dels delictes de rebel·lió i sedició.

La introducció amb aquest judici del que podríem anomenar la innovació del perímetre Marchena mereix alguna consideració. La idea que les parts que no han proposat un testimoni s'han de limitar, si volen fer preguntes, a furgar en allò que aquests testimonis han contestat als que van proposar la seva declaració, suposa un gir copernicà respecte al que dicta la llei i és a més una innovació. I font de potencials problemes a la llum de la proporció o ràtio de preguntes pertinents / impertinents. Tant al Tribunal Constitucional com al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

Res és immutable. I aquesta dinàmica es pot canviar sempre que es vulgui. Llevat que aquesta sala de plens del Tribunal Suprem en què se celebra el judici hagi contagiat als magistrats aquest caràcter vuitcentista que s'adverteix jornada rere jornada. Doncs això, una mica de marxa.