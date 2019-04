Una premi Nobel de la Pau denuncia que la causa contra els líders independentistes posa en perill drets humans

La premi Nobel de la Pau Jody Williams ha denunciat que la causa contra els líders independentistes al Tribunal Suprem posa en perill drets humans. Williams ha assistit aquest dimarts a la sessió del judici de l'1-O i ha alertat que s'estan "criminalitzant" manifestacions "pacífiques" i el dret a la llibertat d'expressió. La nord-americana també ha defensat el "dret de la gent a donar la seva opinió sobre el seu futur" i ha dit que no acceptar-ho és "matar un dret humà". Williams ha criticat la "por" de l'estat espanyol al diàleg amb Catalunya i ha dit que la forma de respondre a un "problema polític" no pot ser a través de la justícia. "Se'm fa una farsa", ha dit.

La premi Nobel de la Pau va ser proposada com a testimoni per la defensa de Jordi Cuixart però el tribunal no la va acceptar. Sobre la vista oral, ha denunciat que agents de la policia espanyola estan "mentint" i ha lamentat que el tribunal no permeti contrastar amb vídeos els seus testimonis durant els interrogatoris.

Williams va ser premiada amb el Nobel de la Pau el 1997 per la seva lluita contra les mines antipersones. És presidenta de l'organització Nobel Women's Initiative formada per sis dones Nobel de la Pau. Va signar el manifest 'Let Catalan Votes'. Per aquest motiu, la defensa de Jordi Cuixart va demanar-la com a testimoni al judici de l'1-O però el tribunal va rebutjar-la i també és un dels motius pels quals ara Williams ha volgut assistir al judici.



En una atenció als mitjans a les portes del Suprem, Williams ha qüestionat que es pugui parlar de "justícia" i ha dit que sent "tristesa" per la situació. "Crec que la cosa més important d'un govern és promoure i donar suport als drets humans de la seva gent", ha defensat, i ha acusat l'Estat espanyol d'estar més preocupat per la "unitat" territorial.



La premi Nobel de la Pau ha alertat del perill per a la resta de ciutadans de l'Estat que es posin en qüestió drets fonamentals com el de manifestació o d'expressió i ha avisat que és una tendència que s'està donant a la resta del món. Williams ha citat el cas de Mèxic, Hondures o Ucraïna.



Williams també ha criticat la presó preventiva dels acusats per rebel·lió al Suprem i ha lamentat que empresonant-los, el tribunal ja els presenta com a culpables. La nord-americana no va presenciar l'1-O però ha explicat que ha seguit de prop el procés català.