El PP, el PSOE i Ciutadans fan pinya al Parlament Europeu per impedir l'acte de Torra i Puigdemont

La possible conferència de Carles Puigdemont al Parlament Europeu ha reunit el PP, PSOE i Ciutadans de l'Eurocambra. Aquest dijous tres eurodiputats d'aquestes formacions han signat una carta enviada directament al president de la institució, Antonio Tajani, en què demanen que no permeti l'acte perquè consideren que "permetre la presència del senyor Puigdemont no es correspon amb el noble paper del Parlament Europeu com a referent de la democràcia i l'estat de dret que preval a la UE". Els signants són Iratze García (PSOE), Esteban González Pons (PP) i Javier Nart (Cs). De fet, González Pons diu al seu compte de Twitter: "Si entra, qualsevol pot retenir-lo i posar-lo a disposició de la policia o la Guàrdia Civil".

Los Grupos @PSOE @CiudadanosCs y @PPopular en el Parlamento Europeo exigimos por escrito al @EP_President que impida la entrada de Puigdemont el lunes, como se ha hecho hasta la fecha. Digo: si entra cualquiera puede retenerlo y ponerlo a disposición de @policia o @guardiacivil pic.twitter.com/D5VquaSKMW — González Pons (@gonzalezpons) February 14, 2019

Estoy seguro de que el @interiorgob Grande-Marlaska que es un buen jurista puede encontrar la fórmula jurídica por la que si Puigdemont deja Belgica y entra en una institución europea de la que España es miembro de derecho pueda ser detenido por @policia o @guardiacivil — González Pons (@gonzalezpons) February 14, 2019

La iniciativa se suma a la missiva que ahir va enviar l'eurodiputat i exmembre d'UPyD Enrique Calvet amb el mateix objectiu. La carta assegura que el Parlament Europeu és "un dels pilars sobre els quals se sustenta la UE", com l'estat de dret i el respecte a la legalitat, i per això consideren que "no hauria d'acollir a qui es troba fugit de l'acció de la justícia espanyola".



Però fonts de l'Eurocambra citades per l'agència ACN no veuen "com es podria prohibir l'acte ni per què". De fet, ahir el president de la Cambra dels Comuns, John Bercow, ja va afirmar al mateix Parlament britànic que ell permetria un debat sobre la independència de Gal·les i va recordar que dins aquesta cambra queden emparats per la llibertat d'expressió.

Què més diu la carta dels eurodiputats? Demanen a Tajani que "no permeti" la celebració de la conferència prevista per al 18 de febrer i a la qual Torra i Puigdemont han sigut convidats per un eurodiputat del partit nacionalista flamenc N-VA. Asseguren que malgrat que Puigdemont es presenti com un president "legítim", "usurpa" la denominació del càrrec perquè va ser-ne destituït pel 155. El consideren "responsable" de la reprovació de lleis que "derogaven la Constitució espanyola a Catalunya i els drets fonamentals dels catalans que hi estan consagrats". També ho aprofiten per recordar que el judici que ha començat al Tribunal Suprem es desenvoluparà "amb el màxim grau de transparència possible", recorden que es retransmet en directe i que l'única limitació per seguir-lo és "l'espai disponible a la sala".