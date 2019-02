El Parlament no està tancat com denuncia Ciutadans

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va demanar ahir la dimissió del president del Parlament, Roger Torrent, per “violar els drets dels diputats” constitucionalistes i per “desconvocar més plens dels que convoca amb l'ajuda de la crossa dels partits separatistes”, referint-se a Podem. Aprofitant la cancel·lació d'una comissió d'infància per l'inici del judici sobre l’1-O, la portaveu estatal del partit espanyolista va tornar a criticar el suposat tancament de la cambra catalana pel procés sobiranista. “És un toc de queda totalitari del separatisme per silenciar el constitucionalisme al Parlament”, va dir, després de retreure a les forces independentistes que es creguin que “el Parlament és el seu ‘cortijo’ i que "Catalunya és seva”.

L'agenda de sessions de la cambra catalana d'aquesta setmana desmenteix, però, el missatge apocalíptic del partit taronja. Tot i que la junta de portaveus va acordar ahir a la tarda, per majoria, ajornar el ple previst per a la setmana que ve i fer la pròxima sessió plenària els dies 26 i 27 de febrer, des d'avui i fins divendres se celebren tretze comissions amb reunió de la ponència conjunta que ha d’elaborar el text de la proposta de reforma del reglament inclosa. Avui mateix, a les deu del matí, hi ha convocada la comissió d’Afers Institucionals, per debatre i votar cinc propostes de resolució i vint sol·licituds de compareixença. Durant aquesta comissió s'ha de nomenar la ponència de la proposició de llei que modifica les lleis del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

A la mateix hora es reuneix la comissió de Treball, Afers Socials i Família, en què l’ex director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Ricard Calvo, compareix per informar sobre la participació en l’adjudicació de concursos públics a diverses empreses per a la gestió de centres d’atenció residencial i sobre la gestió de la direcció general. Després, el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, i el secretari d’Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, compareixen per informar sobre l’activitat de la DGAIA. La comissió també debat i vota cinc sol·licituds de compareixença més.

La comissió de Territori, la d’Economia i Hisenda, en què el president de l’Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Coderch, compareix per informar sobre les línies d’actuació d’aquest organisme, la d’Interior, la de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb la presència del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, per informar sobre la gestió de la fauna salvatge, especialment la dels ossos del Pirineu i, la d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, amb les compareixences de representants d'entitats d'aquest col·lectiu, configuren la resta de jornades de treball avui al Parlament.

Demà també es reuneix la comissió de la Sindicatura de Comptes per presentar els informes de fiscalització sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, sobre el sistema de governança de l’Institut Català de Finances i sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017. Paral·lelament, la comissió de Salut informarà sobre els acords del segon conveni del Siscat amb representants del Consorci Sanitari i Social de Catalunya, de la Unió Catalana d’Hospitals i de l’Associació Catalana d’Entitats de la Salut, així com de CCOO, la UGT i del Sindicat d’Ajudants Tècnics Sanitaris d’Espanya.

A la tarda, la Comissió d’Empresa i Coneixement servirà perquè el secretari d’Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, informi sobre les línies prioritàries i els objectius de la secretaria. La comissió també votarà les propostes de compareixença en relació a la proposició de llei de modificació de la llei de comerç, serveis i fires i en nomenarà la ponència. En una altra sala, la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència nomenarà les ponències de les proposicions de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciats i de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat, i votarà les propostes de compareixença en relació a aquestes iniciatives.

La presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach, el director de Televisió de Catalunya, Vicent Sanchis, i el director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals, Saül Gordillo, compareixeran divendres per respondre les preguntes dels grups parlamentaris en la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

També es reunirà la Comissió d’Estudi del Treball Autònom amb les compareixences de Carolina Gala Durán, doctora en dret i catedràtica habilitada de dret del treball i de la seguretat social de la UAB, i de Mercè Antònia Garau, directora general del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; Ariadna Rectoret, directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i Norma Pujol, directora general de Joventut. Finalment, i a porta tancada, tindrà lloc la reunió de la ponència conjunta que ha d’elaborar el text de la proposta de reforma del reglament per abordar una possible investidura a distància de Carles Puigdemont.