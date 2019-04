Un inspector de Policia Nacional admet "petites càrregues" a l'escola Àgora de Nou Barris l'1-O

El judici del Procés, en directe

Tot i que els màxims responsables de la Policia Nacional i Guàrdia Civil van assegurar que no es van produir càrregues el referèndum, aquest dijous un inspector de la policia espanyola ha admès "petites càrregues" a l'escola Àgora de Nou Barris (Barcelona), un dels centres on els agents van reprimir amb duresa els votants. En aquest punt de votació els efectius d'ordre públic van fer ús de les porres i van picar múltiples vegades a la part alta del cos dels ciutadans, inclòs al cap, i van donar puntades de peu a persones que es trobaven al terra.

El compareixent, el coordinador de policia judicial del districte d'Horta-Guinardó amb TIP 85186 ha posat l'accent en les "travetes i empentes" dels ciutadans i ha assegurat desconèixer que hi va haver persones que van marxar del centre amb el cap ensangonat. Tampoc que un total de 44 ciutadans lesionats arran de l'actuació policial en set col·legis del districte. L'agent 119432 també va intervenir a l'Àgora i ha parlat de "molta agressivitat" en els votants, afirmació que l'advocat Jordi Pina ha volgut que el testimoni concretés. "Estaven agitats, feien un mur de contenció i llençaven objectes als agents d'ordre públic", ha contestat. El lletrat l'ha rebatut i ha acabat preguntant si va veure personalment que es llencessin objectes als policies, cosa que ha acabat negant.

En un altre dels col·legis de Nou Barris, al CEIP Víctor Català, un agent de policia judicial ha relatat que va rebre l'impacte d'una cadira al genoll i que va haver de rebre atenció mèdica. "Ens empenyien, ens insultaven i amb cadenes humanes impedien que agaféssim el material electoral", ha explicat el funcionari amb TIP 119182, que ha afegit que hi havia gent que intentava prendre'ls el material requisat. La Fiscalia s'ha focalitzat també en el paper dels Mossos i el testimoni ha destacat que tant al CEIP Tibidabo com al Víctor Català hi havia un binomi d'agents amb actitud "passiva".

▶ L'inspector assegura que van veure mossos requisar urnes "però quan els col·legis electorals ja estaven tancats i això no tenia sentit" #JudiciProcés https://t.co/Awh7rDbF5P pic.twitter.com/Xe5Tgr4ZDO — ARA Política (@ARApolitica) 11 de abril de 2019

L'inspector coordinador del dispositiu ha donat àmplies explicacions de les tasques de contravigilància que van efectuar membres del seu dispositiu i ha criticat que els Mossos permetessin el recompte del referèndum i intervinguessin les urnes després. "Les intervencions de material un cop tancat el col·legi ja no tenia sentit", ha denunciat el testimoni, que ha parlat d'un seguiment a un cotxe que van identificar com a pertanyent al departament de Presidència a l'escola Valldemossa que va arribar fins al Parc de Bombers de Barcelona. "Mossos surten amb urnes i un vehicle camuflat s'ajunta amb una furgoneta logotipada i van cap a la comissaria del carrer d'Aiguablava", ha apuntat.