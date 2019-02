"Què faig aquí? Assumir les meves responsabilitats, que són polítiques i no penals": les frases més destacades de Junqueras

Segueix el judici al Procés en directe

L'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras ha estat aquest dijous el primer dels presos polítics a declarar al judici de l'1-O al Tribunal Suprem. En resposta únicament a les preguntes del seu advocat, Andreu Van den Eynde, el també líder d'ERC ha defensat el dret a l'autodeterminació, ha rebutjat la violència i ha denunciat ser víctima d'un procés polític.

1. "Considero que em trobo en una situació d'indefensió, en el sentit que se m'acusa per les idees i no pels meus fets. Entenc que estic en un judici polític [...]. Vaig ser cessat pel 155 i en aquests moments em considero un pres polític"

2. "Som moltes altres coses, a més d'independentistes. De fet, som independentistes perquè som demòcrates, republicans, perquè estem a favor de la justícia social i la igualtat d'oportunitats [...]. Abans d'independentistes som bones persones"

3. "Si se'ns llegeix, si se'ns escolta, ningú pot tenir cap dubte sobre el fet que nosaltres sempre hem rebutjat qualsevol forma de violència. Ho fem i ho continuarem fent. Qualsevol objectiu polític noble pot resultar immoral si els mecanismes per aconseguir-lo són indecents. [...] Si algú té la temptació de no actuar de mode pacífic, pacifista i cívic, nosaltres ens hi desvincularíem. I no només: ens trobaria al davant"

4. "Les acusacions retorcen absolutament l'argumentació [...]. Res del que hem fet és delicte, absolutament res. Votar en un referèndum no és delicte, treballar per la independència pacíficament no és delicte. Dels delictes que se'ns vol atribuir no n'hem fet cap"

5. "Això no es resol posant gent a la presó"

6. "La nostra proposta de trobar una solució política continua absolutament vigent [...]. És una ironia gairebé cruel que els que es neguen a dialogar ens acusin de retòrics [...]. La cadira està buida quan volem seure a parlar"

7. "Als contribuents no els va costar gens, no han hagut de finançar res per al referèndum"

8. "La independència de Catalunya no només és legítima, sinó que on es prohibeix? No està escrit enlloc, no és un delicte, res del que hem fet és un delicte. Votar no és un delicte, celebrar un referèndum no és un delicte, treballar per la independència amb mitjans pacífics no és un delicte"

9. "Què faig aquí? Assumir les responsabilitats que se m'hagin d'atribuir respecte al referèndum, que són òbviament polítiques, no penals, perquè no són un delicte"

10. "¿Vaig assumir anar a la presó? Sí. També que em podria passar un any i mig sense parlar. Però cada vegada que tinc ocasió de parlar insisteixo en el mateix: tots els demòcrates s'han de sentir cridats a buscar una solució política [al conflicte català] en l'àmbit del principi democràtic"