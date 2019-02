Rull defensa que és possible un referèndum dins la Constitució si hi ha "voluntat política"

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]

Segueix el judici en directe aquí

Tercer dia de declaracions i cinquè de judici, amb la intenció del tribunal de prémer l'accelerador per acabar els interrogatoris l'abans possible. Havent-se marcat el dimarts vinent com la primera data de compareixences de testimonis, Manuel Marchena desitjaria acabar amb els acusats aquest dijous, però ja ha insinuat que habilitarà dilluns per enllestir-los.

Josep Rull ha engegat la jornada amb la seva declaració, en la qual ha coincidit amb el seu company de files, Jordi Turull, interrogat aquest dimarts, i ha defensat el projecte independentista com una via per "canalitzar la voluntat de la gent". "Quin mecanisme més clar que buscar un mandat democràtic a través d'unes eleccions plebiscitàries", ha assenyalat el diputat de JxCat, en referència al 27-S de 2015, i ha situat el referèndum com "l'element més bàsic" per expressar la voluntat popular i ha subratllat que "si hi ha voluntat, hi cap dins la Constitució.

Rull ha ha començat la declaració amb una denúncia per no gaudir d'una traducció simultània que li permeti expressar-se en català i no es perdi el valor del seu discurs. En la seva primera exposició, ha lamentat que es vegi el català com una "amenaça" i no una "riquesa", fet que el president del tribunal, Manuel Marchena, ha negat que sigui així, almenys a ulls del Tribunal Suprem. Rull també ha deixat clar que contestaria la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat però, "per respecte als ciutadans que pateixen el masclisme, l'homofòbia i la transfòbia", no ho farà a Vox, "que és un partit d'extrema dreta".

En la tònica de la sessió de dimecres, la Fiscalia ha optat per indagar en la suposada desobediència i la malversació de fons públics i ha preguntat a Rull sobre la disposició addicional 40 dels pressupostos de 2017, que reservaven una partida pel referèndum. "Jo no tenia consciència de fer cap tipus de desobediència. Era perfectament possible fer un referèndum entre l'Estat i la Generalitat", ha anotat l'exconseller, malgrat que la fiscal Consuelo Madrigal l'ha advertit que en aquell moment el Tribunal Constitucional ja havia suspès algunes resolucions parlamentàries com la declaració de ruptura del 9 de novembre de 2015.

Rull ha agafat el fil de les declaracions de Turull i Romeva i, tal com va disseccionar l'exconseller d'Exteriors, ha recalcat la necessitat de "ponderar" la "legitimitat democràtica i l'imperi de la llei" per no "ignorar el principi democràtic". "El sistema ha de reflectir les aspiracions del poble", ha insistit. Amb l'objectiu de negar la imputació de desobediència amb què s'ha centrat Madrigal, ha subratllat la desvinculació de la llei del referèndum aprovada en el maratonià ple del 6 de setembre de 2017 amb resolucions parlamentàries anteriors perquè la iniciativa legislativa és "independent". De fet, Rull ha reclamat l'"emoció" i l'"honor" que li va suposar signar la norma de l'1-O i ha lamentat que l'endemà el govern espanyol acudís per enèsima vegada al TC, òrgan judicial "mancat d'autoritat moral", segons ha afirmat l'exconseller.

Manifestacions "espectaculars"

L'obsessió de Madrigal per conèixer si el decret de convocatòria de l'1-O es va signar "tard" o "de matinada" per evitar el TC ha contrastat amb l'interès sobre els possibles fets que haurien d'acreditar la rebel·lió o la sedició. La fiscal ha preguntat a Rull si les mobilitzacions ciutadanes eren una de les potes del full de ruta signat el 30 de març de 2015, i ha indicat que en aquest document es catalogaven d'"espectaculars", mot que no hi apareixia, tal com li ha fet saber l'excoordinador general de Convergència. "L'existència de mobilitzacions cíviques, pacífiques i multitudinàries com les dels 11 de setembre han de ser objecte d'una pregunta en aquests termes?", s'ha preguntat Rull, cosa que ha motivat la intervenció de Marchena, que ha reiterat que els acusats no han de valorar la pertinència de les preguntes.

Tot i la participació col·lateral de Rull en l'organització de l'1-O, Madrigal ha volgut indagar en la malversació -amb menys detall que Jaime Moreno a Turull- i ha tornat a treure l'acord de govern del 7 de setembre de 2017 en què tot el consell executiu assumia col·legiadament l'organització de l'1-O. "No hi va haver cap despesa", ha deixat clar Rull, que preguntat per si tenia la voluntat d'assumir-ne si hagués calgut, ha respòs que sí però que prefereix "respondre pel que vaig fer i no pel que pensava". A més, Rull ha recordat que el govern estatal va "neutralitzar l'autonomia" financera catalana amb el control dels comptes.