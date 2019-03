El guàrdia civil que va aportar al Suprem les imatges del 20-S només va seleccionar les que reflectien un "setge"

El judici al Procés, en directe

Els interrogatoris a guàrdies civils protagonistes d'escorcolls i fets ocorreguts a Catalunya els dies previs a l'1-O han començat aquest dimarts amb el testimoni del agents H11346M i K47019K. El primer va ser l'encarregat de la detenció de l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó i també d'elaborar un informe remès al Tribunal Suprem a través del visionat d'imatges del 20-S. El segon va ser l'encarregat de la detenció i escorcoll del domicili de l'ex número dos d'Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, el mateix 20 de setembre, així com d'altres escorcolls sobre presumpta malversació: a la seu central d'Unipost, al Diplocat i agències de disseny sobre publicitat del referèndum. Tots dos agents han declarat sense exhibir el seu rostre, malgrat les queixes d'algunes de les defenses

L'encarregat de l'escorcoll de Salvadó ha protagonitzat algunes picabaralles amb els lletrats dels acusats, en què ha hagut d'acabar intervenint el president del tribunal, Manuel Marchena, perquè l'agent evitava donar detalls sobre dobles investigacions de la Fiscalia que estaven duent a terme contra l'independentisme. L'estratègia de les defenses ha sigut en tot moment la d'incidir en presumptes irregularitats de l'institut armat a l'hora de dur a terme els escorcolls, així com també en la redacció de l'informe d'imatges sobre el 20-S aportat al Tribunal Suprem.

L'agent H11346M ha assenyalat que només va destacar les captures d'imatge que mostraven una situació de "setge" a la conselleria d'Hisenda d'un total de 80 hores de visionat de vídeos del que va passar aquell dia aportats per Mediaset, Atresmedia i TV3. Quan l'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Pina, li ha preguntat per què no havia aportat imatges dels concerts d'aquell dia, el guàrdia civil ha puntualitzat que en cap cas hi havia un "ambient festiu". "Jo el que vaig veure va ser una multitud de gent cridant contra tot de persones que entraven i sortien de la conselleria –ha relatat– . El més significatiu no era un concert sinó el setge a les conselleries d'Economia, Hisenda i Exteriors".

En l'inici de la declaració, el fiscal Javier Zaragoza ha volgut saber la seva opinió sobre les imatges, però Manuel Marchena ha advertit que no era pertinent la seva valoració sobre aquesta qüestió. En qualsevol cas, ha assenyalat que hi va haver "més llocs amb incidents que sense" i ha explicat que davant del despatx de Salvadó, a la Gran Via de Barcelona, hi havia desenes de persones cridant " «Fora les forces d'ocupació », «Feixistes » i «Votarem »", entre altres coses. És a dir, davant de la conselleria d'Hisenda (a l'altra banda d'Economia), ha dit que no hi va haver incidents en els escorcolls.

Impediments al domicili de Jové

Al seu torn, l'agent que va detenir Jové ha assegurat que el tinent de la Guàrdia Civil que era davant de la seu de vicepresidència el 20-S li va traslladar que era impossible portar l'ex número dos de Junqueras fins al seu despatx per dur a terme un segon escorcoll perquè una multitud ho impedia. En concret, ha relatat que l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez havia contactat amb ell, segons la versió del tinent, i li havia traslladat que "no permetria que entrés cap vehicle de la comitiva judicial" a la seu de la conselleria d'Economia.

També ha assenyalat que una concentració de 300 i 400 persones, sumades a dos tractors que veia en un carrer adjacent, van impedir la sortida de Jové del seu domicili durant dues hores i mitja, fins que no van arribar agents antidisturbis. El guàrdia civil ha explicat que temia per la integritat dels documents decomissats. És en aquest escorcoll quan es troben dues proves clau per a les acusacions: una agenda Moleskine del 2017 i el document 'EnfoCATs', que tots els acusats han assegurat desconèixer. Ara bé, el guàrdia civil K47019K hi ha passat de puntetes i, en canvi, s'ha centrat, en l'interrogatori del fiscal Zaragoza, a intentar acreditar el presumpte delicte de malversació. Ha acusat Junqueras i Jordi Turull de fer servir una partida de 3,4 milions d'euros del fons de contingència per a la propaganda del referèndum i ha identificat que "el tal Toni" que va encarregar la impressió de la publicitat de les vies era l'exsecretari de Difusió Antoni Molons.

L'alerta de la secretària de Salvadó

Pel que fa el testimoni de l'agent que va dur a terme la detenció de Salvadó, ha explicat que quan van acudir al seu domicili a les 8 del matí el 20 de setembre del 2017 per detenir-lo estava parlant per telèfon amb la seva secretària, Elisabet Terrades. Una trucada aportada a la causa i en què, segons ha explicat, Salvadó li ordena que llenci "al pati els papers de sobre la taula". "N'he agafat alguns però ja no tinc més temps", li hauria respòs la seva subordinada, donat que la Guàrdia Civil ja estava assegurant el despatx per fer l'escorcoll. Ja al despatx de Salvadó, van assenyalar que van trobar vuit folis a la paperera de la secretària en què es podia llegir "escenaris posteriors al referèndum", dividits en "quatre fases: nit electoral, després del referèndum, recompte i proclamació formal de la independència acompanyats d'un procés constituent".

"Escenaris de guerra i de guerrilla"

L'agent de la detenció de Salvadó ha relatat que dins del despatx de Salvadó també hi van trobar una carpeta blava amb dos folis manuscrits amb els títols "escenaris de guerra i de guerrilla" sobre les "mesures jurídiques" a prendre davant la independència i "les vies de subsistència per les armes que podia prendre Catalunya".

També ha relatat haver vist documents sobre l'organització d'una agència tributària pròpia, alguns en què també es parlava sobre "la secessió de la Unió Europea" i la voluntat d'aconseguir un reconeixement internacional, així com mesures per arribar a un estat propi. Abans d'acabar l'escorcoll, que havia començat a les 11.30 h i va durar cinc hores i mitja, ha dit que es va produir un "incident" perquè va arribar entre "aclamacions i crits" l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras. Tot i informar-lo que Salvadó estava detingut i que no podia tenir-hi contacte físic, l'agent ha assegurat que es van abraçar i van mantenir una breu conversa.

Irregularitats en els escorcolls

El testimoni ha explicat que a Salvadó se li atribuïa l'intent de creació d'estructures d'estat a través d'Hisenda i que en la globalitat dels fets es perseguia la preparació del referèndum. L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha posat en marxa la seva estratègia d'assenyalar que el procediment judicial s'emmarca en una "causa general contra l'independentisme", elaborada amb múltiples investigacions en diferents instàncies judicials. Així, a preguntes del lletrat, l'agent de l'institut armat ha reconegut que també investigava els avenços de l'agència tributària catalana per gestionar els impostos estatals des de Catalunya a través de diligències d'investigació de la Fiscalia. Ho ha fet després que Marchena hagués d'intervenir perquè l'agent evitava donar detalls de la intervenció.