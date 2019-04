Sànchez es va oferir a acompanyar la secretària judicial el 20-S perquè se sentís "protegida", segons una testimoni

Una de les primeres testimonis de les defenses dels presos polítics que va viure en primera persona el 20-S a la seu d'Economia ha donat un nou detall sobre la sortida de la comitiva judicial, ja de nit, de l'edifici en la seva declaració davant el Tribunal Suprem. Es tracta de l'excap de protocol de la conselleria, Anna Teixidó, que ha explicat que Jordi Sànchez es va oferir -juntament amb Lluís Llach- a la secretària judicial del jutjat número 13 a acompanyar-la per sortir per la porta principal, un cop acabat l'escorcoll, perquè se sentís "protegida".

La treballadora va estar al vestíbul d'entrada de la conselleria des de primera hora del matí fins pràcticament de matinada. Tot i que el detall sobre l'oferiment de protecció a la secretària judicial al capdavant de l'escorcoll a Economia el 20-S abona la tesi de les acusacions del perill que corria la comitiva judicial per les protestes a l'exterior de la conselleria, la testimoni ha negat que es produís cap intent d'assalt a l'edifici, com diuen les acusacions que es va produir de matinada. "De fet, hi havia moments molt tranquils", ha insistit la testimoni.

Respecte al moment de la sortida de la comitiva judicial, Teixidó ha assegurat que "la voluntat de la comitiva i de la lletrada" era sortir per la porta principal. Segons la testimoni, Sànchez es va oferir a sortir amb ella i amb qui ho volgués, "igual que Lluís Llach", "perquè se sentís més auxiliada i pogués anar més tranquil·la". Però es va descartar. "El problema és que la Guàrdia Civil no volia anar-se'n sense els vehicles", ha insistit Teixidó. Per això finalment van optar per la sortida pel pati interior de la conselleria, fins al Teatre Coliseum.

Teixidó també ha assegurat que no va veure Cuixart a l'interior de la conselleria fins passades les deu de la nit, juntament amb Sànchez. Va ser quan van decidir desconvocar la manifestació. També ha remarcat el mateix que va dir un dels responsables de l'àrea de mediació dels Mossos d'Esquadra en la jornada d'ahir: que Sànchez no va tenir coneixement que als cotxes hi havia armes fins a la tarda.

Actitud "predominantment pacífica"

L'altre testimoni dels fets del 20 de setembre que ha declarat ha sigut l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé, que ha destacat l'actitud "predominantment pacífica" dels ciutadans concentrats, tant davant la conselleria d'Exteriors com la d'Economia. A la rambla de Catalunya ha destacat que es podia accedir a la porta principal de l'edifici a través del passadís -d'uns cinc o sis metres d'amplitud, ha dit- que havien creat els voluntaris de l'ANC.

651x366 L'eurodiputat Jordi Solé declara en el judici al Procés com a testimoni L'eurodiputat Jordi Solé declara en el judici al Procés com a testimoni

Ha destacat les proclames a favor de la democràcia i el referèndum dels concentrats, i ha negat haver vist "fractures" als vehicles de la Guàrdia Civil aparcats a la calçada. A Exteriors, ha rebaixat les dificultats de l'institut armat per treure el detingut de la conselleria i fer-lo entrar dins el cotxe, tot i que ha admès a preguntes del fiscal Javier Zaragoza, insistent, que hi va haver alguna empenta als agents.