El Síndic de Greuges investiga l'actuació policial i l'abast dels ferits

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha explicat aquest dilluns després de reunir-se amb el president del Parlament, Roger Torrent, que ha requerit informació sobre l’actuació policial i l’abast dels ferits. En roda de premsa, ha dit que està demanant informació a la conselleria d’Interior –que està responent “satisfactòriament”– i al ministeri, que no ha donat cap resposta.

Així, ha aprofitat per recordar que el Síndic és qui té les competències de vetllar pels drets i les llibertats a Catalunya també. Ribó ha admès el "neguit" per aquest aspecte en l'última setmana i ha recordat que el Síndic va ser la primera institució en recomanar que es retirés l'ús de pilotes de goma per part de la policia –els Mossos d'Esquadra ho tenen prohibit pel Parlament, però la Policia Nacional les utilitza–. Després, ha recordat, va adoptar la recomanació la cambra catalana. En només una setmana, fins a quatre persones que s'estaven manifestant en les protestes contra la sentència del Procés han perdut la visió d'un ull.

Alhora, ha afegit que al novembre farà públic un informe sobre si el procés judicial del Suprem contra l’1-O ha respectat el conveni de drets humans europeu. Ha matisat que no pot entrar en la feina del poder judicial però que sí que pot fiscalitzar si s'han respectat els drets fonamentals abans i després del procediment.