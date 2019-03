El Suprem cita Aragonès, Salvadó i els exconsellers el dia de Sant Jordi i en plena campanya electoral

El Tribunal Suprem avança el calendari de les pròximes setmanes de judici i situa un reguitzell de compareixences de testimonis per al dia de Sant Jordi, coincidint amb l'última setmana de campanya electoral per a les eleccions generals del 28 d'abril. Aquell dimarts compareixeran el conseller d'Economia, Pere Aragonès, l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó, la intendent dels Mossos d'Esquadra Teresa Laplana, els exconsellers que van dimitir abans del referèndum –Jordi Jané, Jordi Baiget i Meritxell Ruiz– i l'exdirector de la policia catalana Albert Batlle, número 3 del PSC a les eleccions municipals a Barcelona. Molts dels citats estan investigats al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona.

També el dia 23 declararan un tècnic administratiu del departament de Treball, el gestor del programa de contractació, David Badal; l'exdirector general de Patrimoni Francesc Sutrias; l'exsecretari del Govern Joan Vidal de Ciurana; l'aleshores responsable d'estratègia i innovació del CTTI, Josuè Sallent; la directora de serveis de T-Systems en el moment dels fets, Rosa Maria Rodríguez, i Josep Maria Cervero Plubins, un soci de l'ANC i d'Òmnium que va participar en l'enganxada de cartells sobre l'1-O el 25 de setembre a la nit a Badalona.

La setmana vinent les compareixences començaran dimarts amb la del comissari en cap de la brigada d'informació de la prefectura superior de la Policia Nacional a Catalunya, així com la del comissari en cap de la brigada provincial de la policia judicial de Barcelona. També declararan un inspector de la Policia Nacional i agents de la Guàrdia Urbana de Badalona. De cara a la tarda, compareixeran quatre guàrdies civils i un mosso d'esquadra.

La sessió de dimecres vinent, dia 3 d'abril, tindrà el cap dels Mossos, Ferran López, i el comissari Joan Carles Molinero com a plats forts. A partir d'aquí, estan citats una llarga llista d'agents de Guàrdia Civil per dimecres i dijous, i per als dies 9, 10, 11, 15, 16 i 17 d'abril, desenes de funcionaris de la Policia Nacional. Per tant, durant la Setmana Santa només hi haurà sessions el dilluns –només a la tarda–, el dimarts i el dimecres.

El dia 24 d'abril compareixeran testimonis sol·licitats per Vox com l'exdirector financer d'Unipost Xavier Barragan, l'expresident d'Unipost Anton Raventós, el cap de zona d'Unipost Rafael Ramírez, el membre d'un sindicat independentista de Mossos Albert Donaire, l'expresident del Pacte Nacional pel Referèndum Joan Ignasi Elena i l'expresidenta de l'AMI Neus Lloveras. També està prevista la declaració de l'exdiputat de JxSí Lluís Llach, que va tenir un paper en els fets del 20 de setembre a Economia.