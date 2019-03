El TSJC cita Baños i Reguant el pròxim 19 de març per notificar-los la multa de 2.500 euros

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat per al pròxim 19 de març l'exdiputat de la CUP Antonio Baños i la regidora de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona Eulàlia Reguant. El lletrat de l'administració de justícia els notificarà la multa de 2.500 euros que el Tribunal Suprem els va imposar quan, com a testimonis, es van negar a respondre les preguntes de Vox en el judici al Procés.

En aquest sentit, la sala civil i penal del TSJC els hi requerirà el pagament de la sanció i els explicarà que la multa no és ferma, de manera que tenen un termini de cinc dies per presentar un recurs. La caixa de resistència de la CUP va recaptar 25.000 euros en menys de 24 hores després que el jutge Manuel Marchena hagués multat Baños i Reguant. La formació va avançar que els diners de la caixa de resistència serviran per sufragar les despeses judicials i les sancions imposades pel Suprem.