El coordinador del dispositiu de l'1-O nega que es carregués contra "votants pacífics, nens i gent gran"

Les imatges de votants lesionats l'1-O arran de les càrregues policials dels cossos de seguretat de l'Estat son recurrents. Però el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos assegura que aquella jornada la Guàrdia Civil i la Policia Nacional "en cap cas" va intervenir "sobre votants pacífics, persones grans o nens". De fet, recorda més la imatge "d'un agent a terra que rebia puntades de peu al cap" o de ciutadans fent servir criatures "com escuts humans" a les escoles. Emulant el to bel·ligerant que ha fet servir l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, Pérez de los Cobos ha descrit un escenari de violència durant la jornada del referèndum per donar ales a les tesis de la rebel·lió de les acusacions.

Segons el coronel, el dispositiu dels Mossos d'Esquadra i el fet que "s'hagués anunciat a bombo i plateret" que optarien per la mediació i la contenció amb els votants, sense utilitzar la força, va portar més gent als carrers que tenien l'objectiu d'impedir l'actuació de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. De fet, durant tot el seu interrogatori, De los Cobos ha estès l'ombra del dubte sobre els Mossos d'Esquadra i en especial sobre el seu major Josep Lluís Trapero i ha arribat a acusar-los d'espiar i fotografiar els vehicles policials i que van informar els ciutadans concentrats a les escoles dels seus moviments.

Els dubtes sobre els Mossos

"Feia molt de temps que teníem dubtes sobre quina seria l'actuació dels Mossos d'Esquadra si s'arribava a la celebració d'un referèndum". De los Cobos ha començat el seu interrogatori davant del Tribunal Suprem apuntant directament al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. De los Cobos ha assegurat que les relacions amb Trapero "van ser sempre difícils" perquè no va acceptar que hi hagués un comandament superior i ha insinuat que estava alineat amb la voluntat del Govern de tirar endavant el referèndum.

Per posar un exemple de la suposada alineació de Trapero amb Joaquim Forn, Perez de los Cobos ha recordat que el major dels Mossos va fer servir "exactament" la mateixa frase que l'exconseller d'Interior en una carta que li va enviar quatre dies després que li arribés la missiva de l'exconseller -de la qual no hauria d'haver tingut coneixement-. "Tots dos utilitzaven la mateixa expressió, dient que no havien sol·licitat l'ajuda dels cossos de seguretat de l'Estat perquè tenien la capacitat suficient", ha assegurat.

La coordinació cap a l'1-O, una virulència creixent

A l'hora de definir els dies prèvies a l'1-O, el coronel de la Guàrdia Civil ha explicat que la virulència cada dia "anava a més". Sobre la coordinació amb els Mossos d'Esquadra per aquella jornada, ha dit que mai van acceptar el fet que es designés un comandament superior que haguessin d'obeir i ha situat dos elements clau abans de l'1-O: la resolució de la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercedes Armas, i la reunió de la Junta de Seguretat del 28 de setembre de 2017 que ha definit com una "situació kafkiana" i "surrealista" perquè ja es convocava els cossos per organitzar un dispositiu per la celebració "d'una cosa que estava il·legalitzada i que s'havia d'evitar" -en referència al referèndum-.

De los Cobos ha descrit un ambient de "tensió" en la reunió i en particular entre ell i Trapero, tot i que ha afegit que el major va perdre "una oportunitat d'or" per saltar-se-la, perquè "no li corresponia estar allà", segons el coronel. També ha dit que el president Carles Puigdemont s'"agafava com un ferro roent a l'argument de la convivència ciutadana" per justificar la no intervenció durant l'1 d'octubre. Els hi van respondre que ells farien complir amb el manament judicial i que la solució si volien evitar els enfrontaments era "desconvocar" el referèndum. "Em va dir que ells ja sabien què havien de fer".

Sabien que els Mossos serien prudents si hi havia nens

Durant tot l'interrogatori, Pere de los Cobos ha fet planar l'ombra del dubte sobre l'actuació dels Mossos l'1-O. Segons el coronel, des de les primeres reunions, els Mossos li van traslladar que intentarien evitar l'obertura de centres l'1-O amb "mediació i contenció" però sense utilitzar la força. "Curiosament el que ens van dir és el que va acabar passant", ha dit el Coronel que ha afegit que "després vam saber que les entitats havien tingut coneixement d'això i havien fet una crida a ocupar les escoles perquè els Mossos es trobessin prou gent com per no actuar". Segons el coronel, els votants sabien que els Mossos serien especialment "prudents si hi havia nens i gent gran" als centres. "S'havia anunciat a bombo i plateret".

Segons el coronel, el mateix matí de l'1-O van tenir constància de la "insuficiència i ineficàcia" del dispositiu dels Mossos per evitar el referèndum. "No estaven fent res". Ha explicat que va decidir desconvocar les quatre reunions de coordinació perquè "ja no hi havia res a coordinar, no hi havia una unitat d'acció". Per això van decidir continuar en solitari, sobretot "després de veure que exclusivament havien posat una parella de mossos davant de les escoles, en una imatge que més aviat legitimava el referèndum".

La segona sorpresa després de veure la suposada inacció dels Mossos, va ser "el grau de virulència" dels grups de ciutadans que intentaven impedir "com muralles" l'acció dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. Segons el coronel al capdavant del dispositiu la seva actuació estava "encaminada a retirar únicament el material del referèndum, no a tancar locals".

De los Cobos ha insinuat que l'actuació dels Mossos va propiciar que els ciutadans intentessin impedir l'actuació dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i ha obviat les imatges de les càrregues policials situant tota la violència en el comportament dels votants. Així per exemple recorda la imatge d'un agent "estès a terra que rebia puntades de peu al cap" però nega rotundament que s'actués contra "votants pacífics, gent gran i nens". De fet, segons el cap del dispositiu algunes unitats "van avortar" la seva actuació a causa del "nivell d'agressivitat" detectat per evitar "conseqüències més greus de les que es van produir".

El cap del dispositiu de l'1-O també ha negat que es deixés d'actuar al migdia. "Hi van haver actuacions més enllà de les 17.15 de la tarda", ha afirmat el coronel de la Guàrdia Civil. Per contra ha assenyalat que els Mossos no només van tenir una actuació "passiva" l'1-O, sinó que van intentar "interposar-se" en almenys deu o onze escoles de Barcelona. Ha recordat per exemple el cas de l'escola Pau Claris i Mediterrània, dos dels centres on es van produir més ferits per les càrregues policials. De fet, el coronel ha assegurat que els Mossos van arribar a "recollir" les urnes plenes, les van desplaçar pel seu recompte i en alguns cassos van fer missions de "contra-vigilància" a l'actuació dels cossos de seguretat de l'Estat.

Nens "com escuts"

De los Cobos ha assegurat a preguntes de la fiscal Consuelo Madrigal que en alguns casos la ciutadania va arribar a utilitzar criatures "com escuts" per intentar impedir l'entrada dels cossos i forces de seguretat de l'estat. Ha explicat que recorda el cas fins i tot d'un policia que va intervenir per salvaguardar la integritat d'un menor parlant amb el seu pare.