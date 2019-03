"Me la jugaré": un agent de la Guàrdia Civil narra una sortida esperpèntica d'un escorcoll a Sabadell el 20-S

Com a Economia o Exteriors, el responsable de l'escorcoll el 20-S al domicili de Joan Ignasi Sànchez, un alt càrrec de Governació, a qui també van detenir, ha descrit un escenari més que difícil per a la sortida de la comitiva judicial enmig d'una "muralla de gent". El caporal primer de la Guàrdia Civil, amb el TIP Z33866W, ha assegurat que centenars de persones es van concentrar a la porta del domicili i els van impedir durant tres hores poder sortir. Des del sisè pis de l'edifici, "on tenia una vista privilegiada", ha relatat que va anar veient com "la massa anava creixent" enmig d'una "crispació exagerada". "Hi havia una muralla de gent amb els braços enlaire que cridaven «No passaran». Empenyien i donaven cops de genoll", ha assegurat, i ha narrat també que va veure com "sacsejaven" diferents agents dels Mossos d'Esquadra que es van situar a la porta per protegir l'immoble. Si no haguessin evacuat el detingut, segons ha dit, tenia clar que els manifestants l'haurien acabat pegant.

Dos mossos d'esquadra més, un inspector i un subinspector, han declarat sobre l'acció en aquest escorcoll, al carrer Ferran de Sabadell, i han assenyalat que en total va haver-hi cinc agents de la policia catalana lesionats, ells inclosos. Han descrit puntades de peu, cops de puny i empentes, així com també un home que portava un casc en un colze i va donar un cop contra l'inspector. Ara bé, les lesions van ser mínimes, com ha reconegut el subinspector a l'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Pina. Aquest policia va patir un cop al dit esquerre intentant creuar entre la gent asseguda, un altre agent bona part del mateix, el tercer es va fer mal a la planta del peu, el quart es va luxar un genoll intentant muntar un cordó i l'inspector es va luxar el coll. L'explicació ha estat en paral·lel a la del responsable de l'escorcoll, però no en l'exhaustivitat de detalls ni en les valoracions. "Vam veure que l'actitud de la massa era agressiva", ha dit el subinspector, però ha negat que la "massa" estigués dirigida, mentre que la Guàrdia Civil considera que tot estava coordinat.

"Els Mossos molt bé, se la van jugar aquell dia"

A diferència de les declaracions de la policia catalana, la descripció de l'agent de la Guàrdia Civil ha anat en augment en el moment de narrar una sortida esperpèntica amb cotxe. "Si t'explico com vaig sortir...", li ha dit al fiscal Javier Zaragoza, que l'ha instat a respondre. Ha defensat en aquest sentit el paper dels Mossos aquell dia –va haver-hi fins a cinc agents de la policia catalana ferits, tot i que ell ha descartat que n'hi hagués–. "Els Mossos molt bé, se la van jugar aquell dia. D'altres, no tant", ha dit. "Quan van arribar els Mossos van dir que eren la seva policia, però quan van actuar ja no eren la nostra policia...", ha afegit. La policia catalana els va intentar fer un cordó per sortir. "Em vaig dir: «Me la jugaré»", ha afirmat sobre el moment de sortir per la porta del cotxe ràpid amb el detingut i tots els materials de l'escorcoll fins que van marxar en cotxe. "Sortiu ràpid, que si no se us mengen!", va cridar el conductor, tot i que l'agent va dir que en cap moment el van colpejar.

L'agent ha dit que va veure els Mossos literalment "absorbits" per la "massa" i va sentir crits de "feixistes", "opressors"... Que un va cridar "Poc ha matat ETA", entre d'altres. Un dels moments àlgids de la seva descripció ha sigut quan ha descrit que els manifestants feien crides a fer una "barrera", a "asseure's" o "arrencar bolets". Quan l'advocat de Jordi Cuixart, Àlex Solà, li ha preguntat sobre aquesta última pràctica, si era "arrencar cebes", ha dit que no ho sabia, que la seva dona és la que parla català.