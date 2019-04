El cap d'Informació de la Policia Nacional a Barcelona afirma que Roger Español va cometre cinc agressions l'1-O

El judici, en directe

Torn per a la declaració del primer policia nacional imputat en les testificals al Tribunal Suprem. La vuitena setmana del judici al Procés ha començat amb el relat del cap de la brigada provincial d'informació de Barcelona, amb el codi 018564, que està sent investigat a l'Audiència de Barcelona per l'intent d'escorcoll a la seu de la CUP el 20 de setembre del 2017. Durant l'interrogatori del fiscal Javier Zaragoza, ha relatat diversos episodis de suposada violència dels votants contra funcionaris de la Policia Nacional i ha centrat en l'institut Ramon Llull de Barcelona un de les actuacions més "complicades". Ha reconegut que "lamentablement" es va produir la lesió a l'ull de Roger Español a causa d'una bala de goma, però ha advertit que l'ara candidat de Front Republicà al Congrés va cometre abans "cinc agressions directes" als agents. El comissari ha explicat que hi va haver llençaments d'objectes, de tanques metàl·liques, cops i puntades de peu.

També ha recordat els fets a l'escola Pia, on ha assegurat que es van trobar amb "l'oposició" dels Mossos d'Esquadra. "Deixeu-los votar", ha afirmat que els va dir un dels agents de la policia catalana "amb els braços alçats en forma de creu". El comissari ha xifrat sis ferits al CEIP Verd de Girona i cinc a l'escola Torreforta de Tarragona.

En relació al 20-S a la seu de la CUP, l'interrogat ha declarat que els agents van actuar seguint el "compliment estricte" de les instruccions de la Fiscalia -malgrat al final no aconseguir una ordre judicial per escorcollar la seu del partit per la publicitat relacionada amb el referèndum- i que "clarament" va haver-hi "incidents violents", amb agents "envestits violentament" i "colpejats" mentre intentaven "dur a terme una actuació escrupolosa sense l'ús de la força en cap moment", segons ha relatat el primer agent.

El cap de la brigada d'informació de Barcelona, que també va redactar l'informe sobre l'actuació de la Policia Nacional l'1-O, ha obviat durant la declaració davant del fiscal Javier Zaragoza que no van obtenir una ordre judicial per a l'escorcoll de la CUP. Sí que ha defensat que en tot moment es movien per les instruccions de la Fiscalia i que per això van interceptar propaganda electoral relacionada amb l'1-O que en tot moment era del partit polític.

L'intent d'escorcoll a la seu de la CUP ha estat objecte de debat al Suprem, amb la contradicció de diferents caps policials i polítics. Mentre que l'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, va assegurar que tot plegat responia a un "mandat judicial", l'excap de la Policia Nacional a Catalunya Sebastián Trapote va admetre que no.