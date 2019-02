Torra qualifica de "venjança" el judici de l'1-O i reclama diàleg amb la Moncloa i mediació internacional

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparegut a la seu de la Delegació del Govern a Madrid per valorar la primera jornada d'un judici que ha definit com un "acte de venjança contra un poble que va decidir decidir". "Aquest judici no s'hauria d'haver produït mai en un país que es vol democràtic", ha dit el president català, que ha avisat al Tribunal Suprem que la causa arribarà als tribunals europeus i la tombaran. "Aquesta causa la guanyarem, que ho tinguin clar aquells que en nom de la unitat d'Espanya no volen impartir justícia sinó salvar la pàtria", ha asseverat.

El cap de l'executiu català, després de presenciar tota la jornada dins la sala del Suprem, ha demanat que es tingui en consideració el que han demanat els advocats en les qüestions prèvies; la llibertat "immediata" dels presos polítics per poder-se "defensar" en aquest procediment, i que juristes i organitzacions pro drets humans expliquin a l'exterior les "vulneracions" de drets que s'han produït durant el procediment. Torra ha recordat que, després de les diverses hores que ha durat el judici, els presos tornaran ara en furgons policials fins a les presons i demà es tornaran a llevar a les sis del matí per fer el mateix. "Així no es pot afrontar un judici amb garanties", diu, remarcant que els seus horaris tampoc encaixen amb els àpats de la presó o que fan difícil el contacte amb els advocats –avui han dinat sols, sense parlar amb els seus lletrats.

"No hem rebut cap trucada" per reprendre les negociacions amb la Moncloa

Torra, d'altra banda, ha insistit en la necessitat de diàleg amb el govern espanyol i la "mediació internacional" per poder exercir el dret a l'autodeterminació –ha afirmat–. El president ha argumentat que els catalans "no tenen menys drets" que els escocesos o els quebequesos i que, per això, han de poder decidir. "Volem trobar una solució política al conflicte", ha etzibat el president, insistint que el referèndum d'autodeterminació reuneix el consens del 80% de la ciutadania catalana.

"Que porti una proposta el govern espanyol, té unes hores per decidir si accepta el que hem plantejat", ha contestat Torra sobre la possibilitat d'aprovar els pressupostos de l'Estat. Aquest dimarts s'ha produït el debat a la totalitat al Congrés i demà està previst que es votin les esmenes a la totalitat del PDECat i ERC que vetarien, de facto, el projecte del govern socialista.

"Si Sánchez vol que retirem les esmenes a la totalitat s'ha d'acordar la figura del relator i un calendari per abordar l'autodeterminació [...]. No necessitem més fulls en blanc, vuit mesos després no sé quina és la solució del PSOE per a Catalunya", ha expressat, posant de manifest, però, que la Generalitat no ha rebut "cap trucada" de la Moncloa des que es van trencar les negociacions.

Segons el cap de l'executiu català, l'anunci d'una eventual convocatòria electoral per part de Pedro Sánchez és una "amenaça", i li ha exigit "coratge i valentia" per afrontar el conflicte polític. Així, ha suggerit que escolti les propostes del PSC l'any 2012, quan defensava una "consulta legal i acordada".

El Govern serà present en totes les declaracions

Torra ha estat present a la sala segona del Tribunal Suprem per veure en directe l'inici del judici. Ha assegurat que ha vist "forts" els presos polítics, però ha desitjat que estiguin en llibertat per poder-los "abraçar", ha dit, com fa amb l'expresident Carles Puigdemont. En aquest punt, ha recordat que el màxim responsable de l'1 d'Octubre pot viatjar "lliure" per tot el món menys per Espanya, on es manté una ordre de presó contra ell (el Suprem va decidir retirar l'euroordre davant el rebuig d'Alemanya d'entregar-lo per rebel·lió).

El cap de l'executiu ha explicat que ell serà present quan declarin Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Pel que fa a la resta dels acusats, hi haurà el conseller o consellera que els ha succeït al Govern.