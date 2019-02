Torrent demana declarar al Suprem més endavant per poder participar en el ple de demà

El judici de l'1-O està afectant també l'activitat parlamentària. Després d'haver ajornat el ple de la setmana per a aquesta, de manera que no coincidís amb la vaga general del 21 de febrer en protesta per la causa contra el Procés, la sessió de demà torna a trobar-se un entrebanc: la declaració del president de la cambra legislativa, Roger Torrent, prevista per demà, coincideix amb la sessió parlamentària.

Segons confirmen fonts del seu entorn, Torrent demanarà al Tribunal Suprem que el citi més tard del previst, de manera que no coincideixi amb el ple de demà i dijous. Ajornar el ple no està sobre la taula, sigui com sigui la resposta del Suprem. La Junta de Portaveus l'ha mantingut després de reunir-se.

La setmana passada, l'oposició va ser dura contra Torrent (especialment els diputats de Ciutadans, que es van fotografiar a l'hemicicle buit) per haver ajornar la sessió parlamentària. A banda d'això, hi ha un altre ple previst al calendari per al proper 6 i 7 de març i, per tant, si s'ajorna aquest també caldria ajornar el següent ple.

Comissió sobre la monarquia

D'altra banda, la Junta de Portaveus ha decidit també diversos punts de l'ordre del dia de cara al ple dels dies 6 i 7 de març, entre els que hi ha la votació de la creació d'una comissió d'investigació sobre la monarquia, impulsada pels independentistes i els comuns, davant l'oposició de la resta de grups. El PSC va portar-ho al Tribunal Constitucional mitjançant un recurs d'empara, en considerar que la cambra no ha de debatre sobre un assumpte respecte al qual no té competències.

En un altre ordre de coses, la mesa del Parlament ha debatut avui la nova ubicació d'Elisenda Alamany, que passarà a ser diputada no adscrita a la cambra. De moment, se li donarà una ubicació provisional fins al ple del 6 i 7 de març. La diputada comptarà amb en 30 segons i dos minuts per fer intervencions a la cambra.