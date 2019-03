Trapero estudia accions legals contra Nieto per vincular-lo amb la sortida del país de Puigdemont

L'advocada de l'excap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, Olga Tubau, ha explicat aquest dilluns que estudien emprendre accions legals contra l'ex secretari d'estat de Seguretat José Antonio Nieto per unes declaracions periodístiques en les quals ha afirmat que qui més va ajudar a marxar a l'exili l'expresident català Carles Puigdemont "va ser el seu escorta de Mossos triat pel senyor Trapero". En una entrevista a TV3, Tubau ha valorat que és "extraordinàriament greu que se li atribueixi al major Trapero un fet delictiu, que és un delicte d'obstrucció a la justícia", i ha recordat que la sortida del país de Puigdemont està sent investigada a l'Audiència Nacional.

"Estem estudiant l'exercici d'accions judicials respecte a unes manifestacions que són falses i que atribueixen al major Trapero un fet delictiu", ha indicat. "És extraordinàriament sorprenent que el que va ser secretari d'estat d'Interior surti a fer unes manifestacions públiques per rebatre una testifical, que imagino que si ho fa és perquè havia de ponderar que era contrària als interessos de determinades persones assenyaladament vinculades al ministeri de l'Interior" , ha dit sobre el fet que dubtés del pla de Mossos per detenir l'anterior Govern després de la DUI.

Sobre el testimoni de comandaments policials estatals al Suprem, Tubau ha dit: "Jo dedueixo que han faltat a la veritat perquè conec la declaració d'altres testimonis i la de Trapero, que és la que correspon a la veritat", perquè en la causa a l'Audiència Nacional hi ha multitud d'elements objectius que ho ratifiquen, segons ella.

Tubau s'ha mostrat satisfeta per la declaració de Trapero com a testimoni al Tribunal Suprem perquè va ser una "declaració ordenada, sistematitzada, aportant moltíssims elements fàctics, de dades", similar a l'última que va fer a l'Audiència Nacional, on està acusat de rebel·lió. Preguntada sobre si el seu testimoni permet rebatre l'acusació de rebel·lió contra els líders del procés sobiranista, Tubau ha valorat a TV3 que el testimoni de Trapero "aporta elements molt valuosos i essencials per rebatre l'existència d'un delicte de rebel·lió".

Ha considerat que si en la tesi de l'acusació cau el fet que el Govern comptava amb un cos armat, els Mossos d'Esquadra, "sostenir la rebel·lió és una actitud voluntarista sense cap tipus de fonament". Tubau, en una entrevista abans a Catalunya Ràdio, sobre la mateixa qüestió, ha explicat que la declaració del seu client desmunta la part de l'acusació en què se sustenta la rebel·lió "respecte al fet que el Govern i els processats haurien comptat en la seva pla secessionista amb un cos policial armat". Tubau ha insistit en aquest mitjà que la declaració de Trapero dijous "va desmuntar la pota fàctica en què se sustenta la rebel·lió", perquè va demostrar que "el Govern no tenia un cos policial armat per tirar endavant el seu pla secessionista".

En declaracions a Catalunya Ràdio, l'advocada ha deduït que Diego Pérez de los Cobos i altres testimonis de caps policials espanyols que van anar en la mateixa línia que el coronel de la Guàrdia Civil "han faltat a la veritat". "La declaració de Trapero és la que es correspon amb la realitat, no perquè ho digui jo, sinó perquè hi ha una multitud d'elements objectius que ratifiquen la realitat del que ell explica", ha argumentat. Tubau ha assegurat que va ser un "cert alliberament" per a Trapero poder declarar i defensar-se, encara que fos en qualitat de testimoni, de les acusacions, tot i que no és part de la causa del Tribunal Suprem.