Trapote i Nieto es contradiuen sobre l'intent de la Policia Nacional d'entrar a la seu de la CUP el 20-S

La declaració de l'excap de la Policia Nacional a Catalunya, Sebastián Trapote, ha revelat contradiccions amb la versió que va donar el llavors secretari d'Estat de seguretat José Antonio Nieto sobre el 20 de setembre. A banda dels escorcolls en diverses dependències de la Generalitat, entre elles la seu de la conselleria d'Economia, aquell dia la Policia Nacional va intentar entrar a la seu de la CUP sense ordre judicial. Militants del partit i diversos ciutadans en van impedir l'escorcoll fins que els agents no acreditessin que tenien una ordre emparada pel jutge. L'autorització no va arribar mai i després d'horeses van retirar. Tanmateix, Nieto durant la seva declaració dilluns, quan l'advocat Benet Salellas li va preguntar per aquest episodi, va assegurar que van actuar per "mandat judicial". "Es buscava material electoral", va dir.

Aquest dijous, Trapote ha confirmat que l'objectiu de la policia era retirar propaganda del referèndum, però ha admès que els agents de la Policia Nacional van començar a actuar sense tenir l'autorització del jutge. Ha explicat que tenien informació que allà s'hi guardava propaganda sobre l'1-O i que després d'hores de vigilància als voltants de la seu, van interceptar un cotxe amb material que havia sortir de la seu del partit polític. "Es va establir un servei de vigilància perquè teníem fundades sospites que en aquest local s'hi podien guardar o emmagatzemar una quantitat important de propaganda", ha afirmat a preguntes d'Àlex Solà, advocat de la defensa de Jordi Cuixart.

Per què vigilaven la seu d'un partit polític? Trapote ha fet referència a l'ordre de la Fiscalia que manava a la policia interceptar material propagandístic del referèndum.

A partir de la intercepció del vehicle amb material electoral, l'excap de la Policia Nacional ha dit que decideixen "assegurar" la seu perquè "no es tregui més material ni el facin desaparèixer". Un "assegurar" que va implicar que els treballadors no desenvolupessin les seves tasques previstes i que es va allargar durant vuit hores d'"inseguretat jurídica" - segons va relatar l'exdiputat cupaire David Fernàndez en una declaració a la Ciutat de la Justícia, on s'instruïa el cas-. Tot i així, Trapote ha manifestat que en cap cas l'actuació "va privar la capacitat deambulatòria" de ningú perquè "no es va impedir els moviments dins i fora" de la seu.

Trapote ha justificat la intervenció afirmant que esperaven l'autorització del jutge. Ha dit que van traslladar l'actuació a la fiscalia i que, aquesta, va sol·licitar l'ordre judicial. "La sol·licitud es va perllongar vàries hores i al final ens va ser denegat l'escorcoll. Per aquest motiu es va aixecar el servei", ha exposat. ¿El material del referèndum era institucional, de la Generalitat, o elaborat per la CUP, un partit polític?, li ha preguntat Solà. "No ho recordo", ha acabat l'excap de la Policia Nacional.

Els cupaires van interposar una denúncia contra el cos de policia que va ser arxivada, però l'Audiència Provincial de Barcelona ha reobert el cas per un delicte de coaccions greu. Els agents de la Policia Nacional, que va declarar recentment per aquest cas, acusen els membres de la CUP d'assetjar-los a ells.