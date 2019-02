El Tribunal Suprem cita els alts càrrecs policials del govern espanyol la setmana vinent

El Tribunal Suprem ha fet públics aquest dimecres els testimonis que hauran de passar la setmana que ve a declarar al judici del Procés. El tribunal ha citat els alts càrrecs policials del govern espanyol, com l'exsecretari d'estat de Seguretat José Antonio Nieto; l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i l'ex secretari general tècnic d'Interior, Juan Antonio Puigserver. Tots hauran de comparèixer el dilluns 4 de març.

La setmana que ve també desfilaran pel Tribunal Suprem el president del Parlament, Roger Torrent –que va demanar ajornar la declaració prevista per aquesta setmana per serquè hi havia ple al Parlament–; els membres de la mesa José María Espejo Saavedra (Ciutadans) i David Pérez (PSC), així com l'ex secretari general i lletrat major de la cambra catalana Xavier Muro i Antoni Bayona.

De cara al dimarts 5 de març, estan citats el coronel de la Guàrdia Civil responsable de la coordinació policial de l'1-O, Diego Pérez de los Cobos; el cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Sebastián Trapote, i el seu homòleg a la Guàrdia Civil, Ángel Gozalo. El tribunal també ha citat els primers comandaments dels Mossos d'Esquadra a declarar. Es tracta de dos comissaris del cos, Manel Castellví i Emili Quevedo. Castellví va ser al capdavant de la Comissaria General d'Informació, mentre que Quevedo va ser responsable de la Comissaria de Planificació i Seguretat.

Per dimecres, el tribunal ha citat, entre d'altres, la secretària judicial del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, que va assistir als escorcolls a la conselleria d'Economia del 20 de setembre. També declararan dimecres els propietaris dels hotels de Reus i de Figueres que van allotjar agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per l'1-O.