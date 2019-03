Urkullu, a Puigdemont: "Vaig jurar dir la veritat, vaig dir la veritat i està documentada"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha respost a les acusacions de l'expresident Carles Puigdemont sobre la seva falta de memòria en el judici de l’1-O. Urkullu ha assegurat que durant la seva compareixença al Tribunal Suprem, no va dir cap mentida. "Vaig jurar dir la veritat, vaig dir-la i està documentada", ha exposat en un acte per l’aniversari d'Eroski a Bilbao.

Puigdemont va corregir el testimoni ofert per Urkullu al Tribunal Suprem i va assegurar que li va faltar "una part" de la "memòria o del relat". Ha dit que quan es presti a explicar "la integritat" de les negociacions, "sabrà que l'únic acord que jo estava disposat a arribar era convocar eleccions si hi havia garanties explícites que no s'aplicaria el 155, si es retirava la policia enviada extraordinàriament a Catalunya per fer por, si s'aixecava la intervenció de les finances de la Generalitat i si es parava la repressió ". "Aquestes eren les condicions exigides per convocar eleccions", va assegurar.

Urkullu ha replicat que la seva actuació el 2017 en el Procés "es va basar en l'afany de prestar una ajuda davant una situació de bloqueig a requeriment del mateix president Puigdemont”. “La meva actitud va ser honesta, sincera i de bona fe, transparent i lleial amb les institucions catalanes i tots els interlocutors", ha explicat el lehendakari. El dirigent del PNB ha assegurat que, en la seva declaració en el judici davant el Suprem, que "la veritat està documentada i podrà ser consultada quan acabi el procés judicial". A més, els documents que suporten allò dit per ell ja estan dipositats en tres institucions -la Fundació Sabino Arana, l'Arxiu Històric d'Euskadi i el Monestir de Poblet- que els faran públics tan aviat com finalitzi el procediment judicial.

El lehendakari ha ressaltat que des de l'octubre del 2017 ha evitat fer declaracions públiques. "Són poques les ocasions en les quals m'he pronunciat sobre Catalunya perquè el meu objectiu va ser intentar ajudar al que al seu moment va ser l'objectiu de preservar l'autogovern, intentar que des del principi de realisme s'evités la fractura social. Aquest va ser el meu objectiu i seguirà sent-ho", ha conclòs.