Urkullu i l’intent frustrat d’impedir la DUI i el 155

De les persones que van intentar mediar després de l’1-O per evitar la declaració unilateral d’independència i l’aplicació del 155 se n’ha escrit molt però se n’ha escoltat menys. Aquest dimarts el Tribunal Suprem tindrà l’oportunitat de seguir de primera mà el testimoni d’un dels actors polítics que més activament es van implicar en la recerca d’una sortida negociada a l’atzucac català: el lehendakari basc, Iñigo Urkullu. Seva serà la primera intervenció d’aquest dijous davant del tribunal, on haurà d’explicar quin va ser el seu paper durant aquells dies dramàtics de finals d’octubre del 2017 en què Carles Puigdemont es debatia entre convocar eleccions o seguir endavant amb la DUI mentre al Senat es gestava l’aplicació per primer cop en la història d’Espanya de l’article 155.

Aquells dies Urkullu va intensificar el paper que feia setmanes que jugava: el de pont entre sectors del govern espanyol i de la Generalitat. Fins al punt que el mateix 26 de setembre va intercanviar missatges amb l’aleshores president català, Carles Puigdemont, de qui avui dia està molt distanciat i que inicialment li va traslladar la seva decisió de convocar eleccions. Una convocatòria que no es va arribar a fer per les poques garanties que Puigdemont va denunciar haver rebut per part de l’Estat que no s’aplicaria el 155. El lehendakari va ser, aquells dies, un dels agents que més van intentar, sense èxit, evitar la trencadissa, al costat de Santi Vila, Miquel Iceta, dirigents del PSOE i del PP, diversos empresaris i algun periodista com Manuel Campo Vidal.

Un paper, però, que ahir va voler minimitzar també en seu judicial l’expresident espanyol Mariano Rajoy, que, tot i admetre que aquells dies va parlar amb Urkullu -i també amb el president del PNB Andoni Ortuzar i “molta altra gent”-, no va precisar si ho havia fet presencialment i va subratllar, en un intent que no es pogués comparar la seva actuació amb la figura del relator que proposava Pedro Sánchez, que en cap cas va ser “un mediador de res”.