'La Vanguardia' apuntala el relat de violència esgrimit per Santamaría

260x366 portada vanguardia 28/02/19 portada vanguardia 28/02/19

Tu pots defensar que la Terra és plana. (T'equivoques, però ho pots defensar.) Tu pots especular que la Terra és plana. (T'equivoques, però ho pots defensar.) Però no pots avalar que la Terra és plana. Només podries avalar que la Terra és plana si en presentessis proves irrefutables, cosa que els entranyables terraplanistes del món encara no han pogut aportar.

Aquesta introducció ve a tomb pel titular de 'La Vanguardia' de portada: "Santamaría avala que hi va haver violència, i Rajoy, «assetjament »". No han escollit el verb 'afirma', 'declara', 'opina', 'assegura', 'manifesta' o, simplement, 'diu'. No: Santamaría ho avala, la qual cosa vol dir, per al diari, que la violència –s'entén que la independentista, perquè ni ella ni Rajoy van admetre que n'hi hagués hagut de policial– va existir i, per tant, el seu testimoni només va complir el tràmit de consignar-la. Les múltiples visites de Soraya Sáenz de Santamaría a Catalunya, incloses reunions amb els directors de diaris, segueixen donant fruits, aparentment. En aquest sentit, 'El Periódico' va titular "Rajoy i Santamaría abonen l'acusació de violència", que sí que manté el rigor de separar la presumpta violència del seu relat instat per la Fiscalia.

Mentrestant, Rajoy va oferir l'enèsima lliçó de marianisme, amb el seu pas pel Suprem. No va jugar cap paper en les càrregues policials. No va existir mediació. Ni tan sols va admetre obertament que s'havia reunit amb Urkullu. Què fàcil, doncs, presidir un estat. Sobretot quan l'endemà d'una intervenció amb més forats que un formatge emmental la premsa afí no es pren la molèstia d'assenyalar cap màcula. Les portades d'avui fan tanta pinya amb el president caigut que no val la pena ni exposar-los. Rajoy va jugar a casa a la sala, doncs, i també a la premsa.