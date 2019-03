"L'1-O es va fer un ús exquisit de la proporcionalitat": les frases destacades de Pérez de los Cobos i Puigserver

Diego Pérez de los Cobos

Coronel de la Guàrdia Civil

1. "Trapero va entendre la meva designació com a coordinador dels dispositius policials en la quarta instrucció del TSJC com una ingerència i com l’establiment d’una jerarquia superior [...]. Vaig intervenir en el pla presentat per Trapero per aclarir que la seva proposta no evitaria la celebració del referèndum i que semblava més aviat un pla d'actuació d'un dia d'eleccions normals"

2. "Els dubtes sobre l’actuació dels Mossos el dia 1 venien de lluny i era compartits per tota la societat, tot i que el senyor Batlle va dir que complirien amb el mandat judicial"

3. "Puigdemont va convocar la Junta de Seguretat per garantir la convivència ciutadana com a bé superior, com figurava en la interlocutòria de la magistrada, i s’aferrava a aquest punt per condicionar l’actuació policial"

4. "L’ambient era molt tens a la Junta de Seguretat, perquè els que estaven a l’altra banda de la taula eren els qui volien convocar el referèndum il·legal. Trapero seia al costat dels representants de la Generalitat i s’alienava amb el Govern"

5. "Després de no veure la intervenció dels Mossos en cap local i que la distribució era d'una parella de Mossos prostrada a la porta a mode d'oferir una imatge institucional d'unes eleccions [...], vam decidir que ens podia entorpir més que ajudar en el compliment de la missió que tenien encomanada"

6. "Vam observar que en la majoria de col·legis hi havia grups de masses que, mitjançant la força física, miraven d'impedir l'accés de les forces de seguretat de l'Estat. I això que la nostra actuació va pretendre sempre ser el més escrupolosa, professional i proporcional [...]. En cap cas es va caminar sobre les persones i ni tan sols es va intentar desallotjar els locals ni tancar-los"

7. "Dins de les muralles humanes hi havia grups perfectament organitzats, una jerarquia entre ells. Hi havia qui impartia accions i qui actuava. Gent encaputxada i gent disposada a alertar de la nostra arribada"



8. "Hi ha casos en què la situació de violència va ser molt greu. Hi ha el cas d'un guàrdia civil a terra rebent una puntada de peu al cap. Són situacions que, per sort, no van provocar conseqüències més greus"

9. "Davant l'alt grau d'hostilitat i agressivitat en alguns dels locals, vam decidir avortar l'actuació per evitar graus més elevats"

10. No hi va haver cap càrrega policial aquell dia [...]. Es va fer un ús exquisit de la proporcionalitat"

11. "En cap moment hi va haver cap ordre de parar l'actuació"

12. "El paper dels Mossos anava encaminat a facilitar la consulta i no a impedir-la"

13. "Es van col·locar nens i persones grans a l'avantguarda d'aquests parapets [als col·legis]"

Juan Antonio Puigserver

Responsable d'Interior durant el 155

1. "Teníem dubtes de l'eficàcia de la coordinació [entre les forces policials] perquè pensàvem que

els objectius podien no ser els mateixos. El nostre objectiu era impedir la celebració del referèndum"



2. "No es va parlar de possibles enfrontaments o de violència en les reunions de coordinació, però sí d’actes de desobediència que podien derivar en el fet d’haver d’utilitzar un ús proporcionat de la força. De los Cobos va preguntar a Trapero si estava disposat a fer-la servir i aquest va respondre que si hi havia gent gran o nens no es faria servir la força"



3. "Abans de concloure la reunió de la Junta de Seguretat del 28 de setembre, com que no havíem obtingut una resposta clara, el delegat del govern espanyol va fer una crida al Govern perquè no cridés la gent a les urnes i a De los Cobos perquè tanqués els punts de votació, però ni Puigdemont ni Trapero van pronunciar-se"



4. "L’1-O van prendre part en l’operatiu 8.000 mossos, menys que el 21-D, quan estava vigent l’article 155"



5. "Ningú va dir que no es compliria la interlocutòria judicial, però hi havia manifestes discrepàncies entre les administracions pel que fa a la interpretació de la interlocutòria, perquè nosaltres volíem impedir el referèndum i la Generalitat preservar la convivència"



6. "La relació dels comandaments dels Mossos amb mi va ser lleial i professional durant el temps que vaig ser a Barcelona [com a responsable de la conselleria d’Interior entre el novembre del 2017 i el maig del 2018 per l’aplicació del 155]"