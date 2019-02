"Facin de jutges, no de salvadors de la pàtria": les frases destacades dels advocats dels presos

Segueix el judici als presos polítics, en directe

L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha sigut aquest dimarts el primer defensor en intervenir en les qüestions prèvies del judici de l'1-O, seguit de l'advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero; i el de Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez, que és Jordi Pina. A la tarda ha sigut el torn dels lletrats de Jordi Cuixart, Benet Salellas; de Carme Forcadell, Olga Arderiu; de Dolors Bassa, Mariano Bergés, i dels tres exconsellers en llibertat, Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila. Aquestes són les reflexions més destacades que han fet en les seves intervencions de 45 minuts:

Andreu Van den Eynde

Advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva

1. "No hi ha cap llei internacional ni de la UE que impedeixi la secessió d'una entitat subestatal. [...] L'autodeterminació és sinònim de pau i no de guerra"

2. "La causa atempta contra la dissidència política"

3. "Als acusats se'ls ha vulnerat la presumpció d'innocència i se'ls ha assimilat a terroristes al ser suspesos com a diputats o pel fet d'impedir la investidura de càrrecs electes"

4. "La causa del 13 és una transgressió de drets que fa enrojolar. [...] És una causa general perquè s'han ampliat els delictes de rebel·lió i sedició sense cap argumentació"

5. "El tribunal haurà d'explicar per què s'han restringit tots els drets fonamentals en aquest procés, fins i tot la llibertat de culte, perquè Oriol Junqueras no podia ni anar a missa"

Xavier Melero

Advocat de Joaquim Forn

1. "Si es parla del senyor Forn i dels dies 20 i 21 de setembre i 1 d'octubre és perquè s'ha predicat que tenia capacitat de domini sobre la força militar [i la policia catalana]"

2. Critica la divisió del procediment judicial contra el Govern i el que afecta la cúpula dels Mossos d'Esquadra: "Aquesta configuració de la tipificitat i de l'autoria, així com la divisió de procediments, poden portar a decisions indesitjables"

3. En el mateix sentit, argumenta que "només la defensa dels Mossos sap els mecanismes de prova correctes per desvirtuar l'acusació a partir de 'copy-paste' dels atestats policials"

4. De la mateixa manera, Melero demana que "s'acumulin" les dues causes i, per tant, es decreti una "mesura menys costosa" que la presó provisional

5. "El dret penal, barrera infranquejable de la política criminal"



Jordi Pina

Advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull

1. En el marc de la denúncia de la vulneració del dret a un jutge imparcial: "Per sentit comú, quan un magistrat fa servir la primera persona del plural per referir-se a uns fets que està investigant és raonable que aquells que estan sent investigats dubtin sobre la imparcialitat"

2. "Si dubto davant la sala de la seva necessària imparcialitat, ja sé que no és motiu de suspensió, però que no esperem a veure què hi diu el TC, sobre la qüestió, sembla estrany"

3. Als magistrats: "Facin de jutges, no de salvadors de la pàtria"

4. "Les garanties dels drets dels ciutadans s'han de respectar i no ens ha d'importar si el dia 26 de maig hi ha eleccions o la Champions"

5. Defensa que Felip VI testifiqui: "Jo no vull importunar sa majestat, però crec que el tribunal s'equivoca dient que la declaració està prohibida. Diferencio entre estar-ne exempt i estar prohibit"

Benet Salellas

Advocat de Jordi Cuixart

1. "Aquest judici pot arribar a ser un judici contra els drets fonamentals. El missatge que es donarà és que hi ha perill per als qui practiquen drets fonamentals [...]. En un sistema democràtic, un referèndum no pot ser un delicte"



2. "Cinquanta pàgines de l'escrit de la Fiscalia es dediquen únicament i exclusivament a acusar-nos d'actes de manifestació pacífica [...]. Sí són conductes considerades delictives, això és incompatible amb un estat democràtic i de dret al segle XXI"

3. "Hi ha qui està disposat a sacrificar drets fonamentals per defensar el principi d'unitat territorial de la indivisible nació espanyola [...]. No existeix un dret fonamental a la unitat territorial"

4. "Se'ns acusa d'una cosa tan greu com, en un discurs el 20-S, pronunciar 'No pasarán', emulant els espanyols demòcrates que van lluitar en defensa de la República. No es pot continuar criminalitzant l'ús d'aquest lema [...] que al llarg de la història ha sigut utilitzat en defensa de valors democràtics i de lluita contra els qui els volen restringir"

5. "Tot aquest procés penal s'oposa a l'essència mateix de l'estat democràtic i de dret. És una derrota col·lectiva de la societat espanyola i no ha de començar. Si comença, entenem que el sistema de drets entra en un univers de riscos irreparables"

Olga Arderiu

Advocada de Carme Forcadell

1. "Declarar la independència d'una de les nacionalitats històriques no és delicte"

2. "Els fets pels quals se'ns imputa són funcions de naturalesa absolutament parlamentària"

3. "Se'ls està tractant com si fossin condemnats [...]. Diverses veus del govern espanyol han dit que s'han comès delictes"

4. "La presidenta de la mesa del Parlament és jutjada al Suprem i la resta de membres al TSJC [...]. No volem pensar que no se'ls jutja al Suprem perquè no es vegi que a ells se'ls acusa de desobediència i a Forcadell de rebel·lió. [...] Si la conducta de Forcadell és la mateixa, se l'està jutjant per la seva persona i per conductes polítiques"

5. "És una causa molt polititzada, per no dir política, i s'han d'adoptar mesures per preservar la independència del poder judicial"

Mariano Bergés

Advocat de Dolors Bassa

1. "No es va publicar al BOE cap declaració unilateral d'independència, contràriament al que va al·legar el ministeri fiscal a efectes de la rebel·lió"

2. "La majoria de la documentació s'ha obtingut d'esquena als processats"

3. Sobre la presó provisional per a Bassa: "No va intentar mai anar-se'n. Quan se la va cridar per primera vegada a declarar, era a Bèlgica i va tornar. I després, quan la van tornar a cridar, ja en llibertat, va tornar a anar-hi"

4. "La violència és violència i no una altra cosa"

5. "No és rebel·lió perseguir la secessió, encara que fos per vies il·legals. No és rebel·lió concentrar-se o manifestar-se contra l'ordre constitucional"

Judit Gené

Advocada de Meritxell Borràs

1. "No entenem per què se'ns han denegat les proves que hem requerit sobre aquesta instrucció: còpia dels requeriments que l'administració ha contestat relacionats amb el delicte de malversació de fons públics"

2. "L'acusació popular pretén tipificar uns fets que la interlocutòria de processament no recull sobre Meritxell Borràs"

3. "Borràs no apareix en els papers del senyor Jové ni a l'Enfocats"

Josep Riba

Advocat de Carles Mundó

1. "Hi ha una vulneració del dret fonamental a la defensa per la negació de les proves que les defenses han sol·licitat"



2. "Aquesta causa s'ha nodrit bàsicament d'informació del jutjat d'instrucció número 13, com ara atestats policials"

3. "Al jutjat 13 no hi som part i, per tant, no coneixem la causa i no hem pogut intervenir en les diligències obertes [...]. Aquest fet ens ha causat indefensió en certes ocasions"

Pau Molins

Advocat de Santi Vila