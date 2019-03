Vuit testimonis clau en dos dies

Dilluns, 4 de març de 2019

José Antonio Nieto

L’ex número dos de Zoido va ser qui va dictar una de les últimes ordres sobre l’1-O i qui va dir-li que els Mossos no hi destinaven prou agents. El Congrés el va reprovar al juny perquè hauria avisat l’expresident de Madrid, Ignacio González, que l’investigaven pel cas Lezo.

Juan Antonio Puigserver

Escollit pel ministeri de l’Interior per ocupar la conselleria d’Interior a partir del 28 d’octubre del 2017, després de l’aplicació de l’article 155 i la intervenció de la Generalitat per part de l’Estat. També va ser l’encarregat de donar els resultats del 21-D.



Dimarts, 5 de març de 2019

Diego Pérez de los Cobos

Cap de l’operatiu policial de l’1-O i qui en teoria va donar les ordres aquell dia. Al Suprem i a l’Audiència Nacional va acusar els Mossos de deslleialtat, amb la qual cosa va donar ales a la tesi de la rebel·lió de les acusacions. El van ascendir a cap de la Guàrdia Civil a Madrid.

Ángel Gozalo

Era el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya des del 2011 i ha liderat les investigacions del cos sobre el Procés que han acabat al Suprem, a l’Audiència Nacional i al jutjat número 13 de Barcelona. Al maig el van ascendir al màxim rang del cos -tinent general- i el van destinar a Madrid.

Emili Quevedo

Igual que Castellví, ara està en règim de segona activitat. Era el cap de la Comissaria de Planificació en Seguretat. Va aclarir que es van desplegar 11.000 Mossos l’1-O, i no 6.000 com defensen les acusacions i com va dir l’exministre Zoido dijous.

Sebastián Trapote

Ja jubilat, Trapote va ser premiat amb una pensió vitalícia de l’Estat després de l’1-O. El 2017 era el responsable de la Policia Nacional. Públicament no ha donat mai explicacions per les càrregues del cos aquell dia, tot i que hi ha 34 agents investigats per les lesions a votants.

Manel Castellví

Ara en règim de segona activitat, Castellví va comandar durant anys la Comissaria General d’Informació i era un dels comandaments amb més pes del cos. Segons les acusacions, va advertir d’una escalada de la tensió a partir del 20-S.

Cristina Manresa

La cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos està investigada per desobediència per l’1-O a Sabadell. En la seva declaració va assegurar que els Mossos tenien l’ordre de negociar i mediar aquell dia per tancar els punts de votació tal com manava la instrucció del TSJC.