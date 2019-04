La crònica sonora del judici: els consellers cessats per Puigdemont

El judici de l’1-O s’ha reprès amb la declaració de tres dels exconsellers que van ser rellevats el juliol del 2017 per Puigdemont i l’intendent de mediació del Mossos que va ajudar la famosa lletrada a sortir pel pati interior de la conselleria d’Economia. L’intendent ha explicat que s’hauria pogut muntar un operatiu per sortir per la porta principal, però que simplement s'hauria trigat més temps.

El responsable dels Mossos ha pintat un panorama completament diferent del que van relatar alguns guàrdies civils que eren a dins de l’edifici i, per exemple, ha negat que hi hagués qualsevol intent d’entrar a l’edifici forçant la porta. I de la sortida de la lletrada ha precisat que es va produir amb molta normalitat.

Per la seva part, l’exconseller d’Interior Jordi Jané ha declarat que el Govern sempre va apostar per la via negociada. També ha declarat l’exconsellera d’Educació Meritxell Ruiz, que sí que ha admès la seva incomoditat amb la tensió creixent amb el govern espanyol.

Finalment ha estat el torn de l’exconseller d’Empresa Jordi Baiget, que no ha negat, tal com va declarar en una entrevista a El Punt Avui, que li pesava molt la possibilitat de perdre patrimoni en el xoc amb l’Estat.