La crònica sonora del judici: la culpa va ser dels Mossos

Per fi s’ha sentit a la sala un testimoni del govern Rajoy que ha assumit l’actuació policial de l’1-O. El llavors secretari d’estat de Seguretat, José Antonio Nieto, no ha fet com el seu superior, el ministre Juan Ignacio Zoido, i també Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría, que van descarregar qualsevol responsabilitat en els seus subalterns. Nieto ha defensat l’actuació policial dient que la força usada va ser proporcional i fins i tot ha explicat que, tècnicament, no hi havia hagut càrregues policials.

Però l’eix de l’argumentació de Nieto ha sigut culpar els Mossos del seu fracàs, de no haver pogut impedir la celebració de l’1-O. En la seva opinió, la policia catalana, comandada per Josep Lluís Trapero, va facilitar el referèndum.

En l’interrogatori posterior, Nieto ha patit, com ja els ha passat a altres testimonis, amb Xavier Melero, l’advocat de Quim Forn, que l’ha fet caure en contradiccions. Aquest dimarts serà el torn del coordinador del dispositiu, el coronel de la Guàrdia Civil Diego López de los Cobos.

La sessió de la tarda ha servit per escoltar testimonis relacionats amb l’actuació de la mesa del Parlament. El primer d’ells ha estat l’actual president de la cambra, Roger Torrent, que ha defensat l’actuació de Carme Forcadell i l’aprovació de les lleis de desconnexió.

També han declarat altres membres de la mesa, com el diputat de Ciutadans José María Espejo-Saavedra, que ha explicat com els grups independentistes van voler donar "aparença de juridicitat" a les lleis per fer l'1-O.

La sessió ha acabat amb el lletrat del Parlament Antoni Bayona i el seu secretari general, Xavier Muro, que han remarcat que ells van avisar la mesa de les conseqüències de tirar endavant iniciatives manifestament anticonstitucionals. Així com el delicte de rebel·lió es desinfla cada dia que passa, el de desobediència és cada dia més difícil de rebatre.