La crònica sonora del judici: una insurrecció sense detinguts

Aquest dimarts ha declarat el principal responsable de la investigació policial sobre el Procés, el tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, que ha sigut l’encarregat de vestir i justificar, amb els seus informes i atestats policials, els delictes de rebel·lió i sedició. Baena no ha sigut capaç de donar proves concretes de violència o de crides a la violència, però ha fet servir l’expressió “clima insurreccional” i "polvorí" per descriure el que es va viure a Catalunya la tardor del 2017.



Tot i això, a preguntes de la defensa, el tinent coronel ha admès que no es van produir detencions durant tot aquest període perquè en cap moment es van donar les condicions.

El responsable policial va passar a ser conegut quan va transcendir que era propietari d’un compte de Twitter en què, amb el nom de Tácito, es criticava l’independentisme, cosa que qüestionava la seva

professionalitat. Aquest dimarts, però, ho ha negat.

Les defenses han qüestionat tota la instrucció que va fer Baena perquè la va convertir en una causa general contra l’independentisme. El president de la sala, Manuel Marchena, ha demanat als advocats que no es dediquin a refutar els atestats perquè el tribunal, ha dit, no els tindrà en compte a l’hora d’emetre la sentència.