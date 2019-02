La crònica sonora del judici: vulneració de drets

Segueix el judici al Procés en directe

Primer dia, i ja ha quedat clar que no estem davant d’un judici normal. De fet, de normal no hi ha hagut res. 600 periodistes acreditats, el Tribunal Suprem acordonat per la policia, un president de la Generalitat i diversos consellers manifestant-se a l’exterior, ultres escridassant-los, ciutadans anònims i juristes internacionals fent cua des de les 6 del matí per poder assistir com a públic…

I, un cop a dins, una imatge per a la història: la dels 12 processats a la banqueta dels acusats, nou d’ells provinents de les presons d’Estremera i Alcalá-Meco. Els exmembres del Govern lluïen el pin de la Generalitat a la solapa, una manera de llançar un missatge clar: no es jutgen persones concretes sinó representants públics democràticament elegits.

Tot seguit, la batalla judicial, que, com s’ha vist aquest dimarts, es preveu dura, sense treva. El primer a obrir foc ha sigut l’advocat d’Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde. El lletrat ha dit que era un judici polític, que als acusats se’ls aplicava el dret penal de l’enemic, i ha argumentat la vulneració de drets fonamentals que s’han donat en aquesta causa. I ha atacat durament l’actuació del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, del qual parteix la major part del material provatori que ha fet servir el jutge Pablo Llarena en la seva instrucció.

No totes les defenses han tingut el to tan polític de l’advocat de Junqueras i Romeva. El lletrat de Joaquim Forn, Xavier Melero, ha deixat clar que ell farà una defensa purament tècnica. I per aquest motiu ha demanat l’acumulació de les causes que afecten els Mossos, la del seu defensat i la del major del cos, Josep Lluís Trapero, que serà jutjat a l’Audiència Nacional.

A continuació ha pres la paraula l’advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, Jordi Pina. Pina, fent referència a opinions que han fet alguns jutges sobre el Procés, ha demanat als magistrats que "facin de jutges i no de salvadors de la pàtria". Pina ha denunciat que almenys 4 dels magistrats del tribunal estan contaminats perquè van participar en l’admissió a tràmit de la querella i que, per tant, poden ser percebuts com a no imparcials.

La resta d’advocats dels acusats han insistit en aquestes vulneracions de drets, molts d’ells, com Mariano Bergés, advocat de Dolors Bassa, fent referència a un principi jurídic conegut com a ”igualtat d’armes”, és a dir, que la defensa ha de poder exercir-se amb les mateixes condicions que l’acusació. Finalment, l’advocat de Santi Vila, Pau Molins, ha remarcat el que diferencia el seu defensat de la resta, és a dir, que ja havia dimitit el dia de la DUI.

Aquest dimecres serà el torn de les acusacions: la fiscalia, l’advocacia de l’Estat i l’acusació popular exercida per Vox. Els seus arguments seran diametralment oposats als de la defensa. Les espases quedaran en alt. I després el tribunal decidirà si rectifica algunes de les decisions que ha pres sobre testimonis i proves. Però l’esmena principal, que aquest judici no s’hauria de celebrar, difícilment serà acceptada. Això, per tant, només és el principi.