El 70,3% dels catalans considera injusta la situació dels líders independentistes a la presó i a l'exili

El 70,3% dels catalans no veu justa la situació de "empresonament i exili" dels dirigents independentistes, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat recollida per Europa Press. Pel que fa a la resta, el 17,5% valora positivament que la justícia els persegueixi, davant un 7,5% que "no ho sap" i un 4,7% que no contesta.

Es tracta d'un sondeig realitzat per Gesop entre el 22 d'octubre i el 13 de novembre de l'any passat -període durant el qual es va produir el primer aniversari de la declaració de la república-, amb una mostra de 1.200 persones i amb un marge d'error del 2,83%.

L'enquesta també revela que els votants de JxCat, ERC, la CUP i els comuns són els que més desaproven la situació dels presos: més del 91% dels seus electors veuen injust que aquests dirigents estiguin empresonats o que hagin hagut de marxar a l'estranger.

Respecte a la resta d'electors a Catalunya, una majoria de votants del PSC (el 64%) també veu injusta la presó preventiva dels independentistes, mentre que un 24% la considera justa, un 6,7% no ho sap i un 5, 3% no contesta.

Els votants de Cs són els més partidaris de la presó: un 55,2% la troben veuen justa, i el 19,4% injusta; davant el 13,4% que no ho sap i el 11,9 que no contesta. En paral·lel, els votants del PP estan més dividits sobre el tema: un 31,3% creu que és just que se'ls persegueixi; el 43,8%, que és injust, davant un 18,8% que no ho sap i un 6,3% que no contesta.

El 59% creu que l'aplicació del 155 va ser negativa

D'altra banda, el 59,1% dels catalans considera que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya va ser negativa, mentre que el 15,1% creu que va ser positiva. El sondeig demanava als enquestats que triessin entre el 0 (molt negativament) i el 10 (molt positivament) com creien que la va impactar a Catalunya la intervenció de l'autonomia: la majoria respon per sota del 5 i la mitjana se situa en el 2,87.

Segons el record de vot dels enquestats a les eleccions al Parlament del 2017, destaca que un 41,3% dels votants del PSC-Units, un 34,4% dels de Cs i un 25% dels del PP veuen negatiu l'impacte que va tenir la intervenció a Catalunya, encara que, en el cas del PP, la majoria ho valoren positivament. A més, els votants de JxCat (88,5%), ERC (90,8%), la CUP (91,7%) i els comuns (el 69,4%) opinen majoritàriament que el 155 va ser negatiu.

La mateixa enquesta pregunta als enquestats si consideren que el 155 va tenir molt o poc impacte, al que un 27,1% contesta que 'ha impactat molt'.

Reducció de drets fonamentals

De la mateixa manera, el 65,7% dels catalans consideren que en l'últim any han vist "reduïdes les seves llibertats individuals i col·lectives, i els seus drets fonamentals", mentre que un 24,1% considera que no. Amb les dades desagregades per electorats, els votants dels partits independentistes són els que més se senten ofesos per aquesta circumstància: el 95,8% electors de la CUP considera reduïts els seus drets, cosa que també pensen el 93,1% de JxCat i el 92,3 d'ERC.

Al seu torn, el 72,2% votants dels comuns també consideren que s'han reduït els seus drets i llibertats, una xifra que va descendint amb els votants del PP (56,3%), els del PSC (48% ) i els de Cs (38,8%). També es pregunta als ciutadans per la simbologia franquista a l'espai públic, i un 71,6% veu bé que una nova llei catalana faculti a la Generalitat per retirar-los.