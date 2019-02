Turull afirma que Presidència no va gastar "ni un euro" per la campanya de publicitat de l'1-O

Al llarg de tot l'interrogatori de l'exconseller de la Presidència Jordi Turull, la Fiscalia ha burxat en la campanya de publicitat del referèndum de l'1 d'octubre, que estava sota la competència del departament de l'exmembre del Govern, per sostenir l'acusació de malversació. Turull ha negat en tot moment que el seu departament pagués "ni un sol euro" per la publicitat del referèndum ni tampoc a l'empresa UNIPOST per les paperetes de la consulta.

L'exconseller ha explicat que l'anunci de les vies del tren ( "Vas néixer amb la capacitat de decidir") es va reaprofitar d'una altra campanya de Presidència que a l'agost va quedar deserta (l'anomenada 'civisme') que no tenia res a veure amb el referèndum i que es va fer des de la mateixa Generalitat -segons ha explicat-. Aquesta publicitat, ha afirmat, es va distribuir als mitjans públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en virtut de la llei catalana de la CCMA i d'un conveni marc pel qual la Generalitat té la "potestat" d'ordenar la distribució d'informació d'interès general de forma gratuïta als mitjans públics. Es va fer a partir del 4 de setembre, abans, ha insistit, que tingués cap requeriment personal del Tribunal Constitucional per aturar el referèndum -el va rebre el dia 12, després que l'alt tribunal suspengués cautelarment la llei que donava cobertura a l'1-O i que es va aprovar el 6 de setembre al Parlament-.

651x366 Turull afirma que el Govern no va gastar "ni un euro" per la campanya de publicitat de l'1-O / EFE Turull afirma que el Govern no va gastar "ni un euro" per la campanya de publicitat de l'1-O / EFE

Turull també ha recordat que la publicitat es va emetre de la mateixa manera que durant el procés participatiu del 9 de novembre, el 2014, quan la Fiscalia no va sostenir l'acusació de malversació.

Tanmateix, el ministeri públic ha exhibit una factura de la CCMA sobre l'anunci, explicant que la presidenta en funcions de l'organisme, Núria Llorach, que va substituir Brauli Duart en el càrrec quan aquest va aterrar com a número dos del departament d'Interior aquesta legislatura, va declarar davant l'instructor que en reclamarà judicialment el pagament. Turull s'ha reafirmat, doncs, que no es va pagar per la publicitat de l'1-O i ha explicat que quan va arribar la factura al departament tots els tècnics van convenir que no procedia. "No sabem perquè es va realitzar aquesta factura", ha dit, contestant que si Llorach vol reclamar el pagament als tribunals, el Govern defensarà que la factura no s'ha de pagar. "No es va pagar ni es pagarà", ha conclòs.

L'exconseller ha explicat que per emetre la propaganda en aquell moment es va parlar amb el llavors president de la CCMA, Brauli Duart, i se li va comunicar que s'havia de distribuir aquest anunci de forma gratuïta, en virtut de les potestats de la Generalitat. Ha dit, també, que la CCMA no "factura mai" directament al departament de Presidència, insistint, doncs, que no procedia.

Aquesta factura és una de les proves de la fiscalia per acusar de malversació a Turull i els membres del Govern, malgrat no tenir la constància que s'hagi pagat.

D'altra banda, l'exconseller també ha negat les acusacions del fiscal quan li atribuïa encàrrecs a UNIPOST per paperetes i cartes dirigides als membres de les meses del referèndum. "En el meu departament no hi ha cap encàrrec, no s'ha parlat amb ningú" d'aquesta empresa, ha dit Turull. En aquest cas, el fiscal ha presentat pressupostos i no factures de pagament. L'exconseller ha recordat que qualsevol pagament que fa la Generalitat "deixa rastre" i "no es pot amagar" i que si existissin despeses del seu departament la Guàrdia Civil les hauria trobat amb totes les seves diligències.