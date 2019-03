La mà dreta de Trapero a qui l’Estat va confiar els Mossos

Els periodistes miraven, des de la distància, quin comandament dels Mossos d’Esquadra arribava a la primera reunió de coordinació policial de l’1-O dirigida per Diego Pérez de los Cobos. Era la tarda del 25 de setembre i no se sabia si hi aniria el major, Josep Lluís Trapero. Després d’uns segons de confusió, perquè la gorra, la barba i l’entrada d’esquena a les càmeres no facilitaven la seva identificació, es va confirmar que era el comissari superior Ferran López qui representava els Mossos a la reunió. López, que fins aleshores no havia tingut tanta exposició mediàtica, es va convertir en la segona cara visible dels Mossos durant l’1-O i sobretot després: tot i considerar el cos policial com a rebel, el govern espanyol va escollir el número 2 de Trapero per liderar els Mossos amb l’aplicació del 155. Dimecres el comissari declararà com a testimoni.

López va treballar, sota el 155, per mantenir la unitat del cos i evitar una altra intervenció de l’Estat -a part del relleu de Trapero- a la cúpula policial. També va restablir les relacions amb la judicatura, que va deixar la imatge de López conversant amb el magistrat Pablo Llarena quan el jutge del Suprem portava la instrucció de la causa del Procés. La seva feina al capdavant dels Mossos durant el 155, ben valorada pels agents, es va acabar amb el Govern de Quim Torra. El mateix López, que havia acceptat encapçalar els Mossos de forma provisional, va presentar la renúncia mentre el conseller d’Interior, Miquel Buch, posposava la decisió d’escollir el nou cap.

La previsió és que el testimoni de López s’assembli al de Trapero. Les dues vegades que el comissari ha declarat en seu judicial ha mantingut les mateixes tesis que el major i ha defensat que els Mossos sempre van complir les ordres judicials, que mai es van alinear amb el Govern ni van rebre instruccions polítiques.

Pérez de los Cobos va mentir?

Però el testimoni de López ha de servir també per aclarir un aspecte del qual Trapero no va poder parlar al Suprem perquè es tracta d’un capítol que no va viure en primera persona. Les diferències amb De los Cobos van fer que el major delegués en López les reunions de coordinació de l’1-O. Al contrari del que va declarar el coronel, López sempre ha explicat que De los Cobos sabia que hi havia un únic dispositiu, en el qual els Mossos feien la primera actuació a les escoles i les forces de l’Estat actuaven a requeriment seu. La vigília de l’1-O, De los Cobos i López van reunir-se de manera informal a la Delegació del govern espanyol. Segons el comissari, “en tot moment” es va parlar en aquests termes. L’1-O s’havien previst quatre reunions. Però quan López va arribar a la primera, De los Cobos li va dir que els altres comandaments “s’havien despistat” i que la coordinació seria telefònica.

López no serà l’únic comandament dels Mossos que declararà dimecres. L’acompanyarà Joan Carles Molinero, l’altre comissari superior dels Mossos durant l’1-O. López i Molinero eren els números dos del cos, just per sota de Trapero. També són els que van entrar al costat del major els primers cops que va declarar a l’Audiència Nacional. Ara tots dos continuen a la cúpula del cos. López, com a adjunt a la prefectura de l’actual comissari en cap, Miquel Esquius. Molinero dirigeix la Comissaria General de Mobilitat.