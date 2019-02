La fiscal general de l'Estat lloa la feina del ministeri públic en el judici i veu base per acusar de rebel·lió

La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, ha defensat aquest dimecres l'actuació "absolutament professional" dels fiscals en el judici del Procés, tant en la instrucció com ara en la vista oral, i ha afegit que en aquests moments considera que l'acusació de rebel·lió "té fonament". Segarra ha fet aquestes declaracions a l'agència Efe després de la inauguració d'unes jornades sobre "Igualtat i justícia", coincidint amb l'inici de les proves testificals en el judici.

En aquest sentit, ha apuntat que fins ara, durant els interrogatoris dels dotze acusats, és possible que la gent hagi percebut "que no es produeix una discussió" entre les parts, però ha afegit que "aquestes són les normes del judici oral, perquè els acusats tenen dret a no confessar-se culpables". Segarra ha manifestat que en els interrogatoris, que "no són tant una prova de l'acusació sinó una prova de la defensa", ha quedat demostrat que els acusats compten amb totes les garanties processals perquè han tingut "la capacitat de desenvolupar plenament la seva versió dels fets".

A partir d'aquest dimecres, ha explicat, amb el començament de les declaracions dels testimonis, "que tenen obligació de dir veritat i parlar només sobre fets", el judici entra "en una altra fase" en què la Fiscalia desenvoluparà la seva prova. Aquesta prova, ha dit Segarra, parteix de la base que hi va haver un delicte de rebel·lió, i aquesta és la tesi que la Fiscalia "sosté i és amb la que treballarà durant tot el judici". "Quan s'acabi el judici, que està començant ara mateix, valorarem el resultat. A dia d'avui considerem que la nostra qualificació té fonament", ha reiterat la fiscal general.