"Per primer cop, vaig veure a les cares el reflex de l'odi": el relat d'un guàrdia civil a la 'ratera' d'Unipost

Més guàrdies civils que van investigar documentació dels alts càrrecs de la Generalitat, així com van assistir en escorcolls vinculats al referèndum el 19 i 20 de setembre, testifiquen aquest dijous en la vintena sessió de judici al Tribunal Suprem. La majoria d'ells, igual que els seus predecessors, han alimentat el relat de la violència durant les detencions i escorcolls els dies previs a l'1-O. Ara bé, per primera vegada han detallat la col·laboració dels Mossos per facilitar-los les tasques de policia judicial.

Si fa dos dies, dimarts, el responsable de l'escorcoll a la seu d'Exteriors va assegurar que per primer cop en 25 anys professionals de lluita en les unitats antidroga va veure "cares que no eren normals" entre els manifestants, sinó de "molta ràbia" -descrivint un "assalt" pitjor que el de la conselleria d'Economia-, on fins ara s'havia centrat el relat de la rebel·lió, avui un altre agent ha descrit una situació similar en l'escorcoll de la seu central d'Unipost a Terrassa on es van incautar els sobres per a la participació en l'1-O.

"Vaig veure en la cara de la gent, per primer cop en la meva vida professional, el reflex de l'odi", ha assegurat, relatant que els Mossos d'Esquadra els van fer sortir per un carrer que era una "ratera" perquè estava en obres, tenia grans forats, tanques i runes. Un company seu en el mateix escorcoll ha assegurat que "no havia vist una cosa igual" en tota la seva vida. El primer present a Unipost en declarar, l'agent H12669K, que és suboficial major, ha dit que pensava que la policia catalana els conduiria per sortir per una zona del carrer que estava menys concorreguda, però que la seva "sorpresa" va ser que els enviés per aquell carrer, on la gent estava "amb la cara enganxada als vehicles".

"Increpaven els vehicles de forma tumultuària"

Ara bé, ja preguntat per les defenses, ha admès que cap dels manifestants no va intentar entrar a la seu central d'Unipost, que els vehicles mai van patir desperfectes i que cap agent va patir danys ni va haver d'estar de baixa per danys psicològics. "Estic acostumat", ha assenyalat en resposta a l'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Pina. En el cas del seu cotxe també ha admès que ningú el va fer trontollar però que sí els insultaven a crits de "feixistes", "fills de puta" i els "llençaven clavells". "El que és típic, vaja", ha valorat en resposta a l'advocada de l'Estat.

L'altre testimoni que va participar en l'escorcoll, el caporal S00885Q, ha advertit que l'actitud dels manifestants "no era espontània" i ha destacat que es va acostar al lloc dels fets el portaveu del PDECat a l'ajuntament de Terrassa, Miquel Sàmper. Al seu parer, els manifestants, ja a la sortida de la comitiva policial, "increpaven els vehicles de forma tumultuària" mentre els Mossos, amb una actitud "col·laboradora", intentaven treure tanques i facilitar que poguessin marxar.

Petició de diners a la Xina

L'agent H77877T ha iniciat els interrogatoris d'aquest dijous i ha parlat de l'anàlisi de la documentació intervinguda a l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó, la majoria vinculada al desenvolupament de l'agència tributària catalana. A preguntes de les acusacions, ha assegurat que la seva tasca era buscar aspectes relacionats amb la malversació lligada al Procés i que "l'únic que es pot imputar" són viatges a l'estranger del propi Salvadó i de l'exsecretari d'Economia Pere Aragonès per abordar el finançament de Catalunya en una hipotètica independència. En aquest sentit, l'agent ha explicat que va localitzar un correu sense remitent en un 'pendrive' en què al cos del text es demanaven 11.000 milions d'euros a la Xina.

L'agent ha anotat que la documentació indicava que els alts càrrecs del Govern buscaven la manera de finançar el nou país per després de la independència -"necessitaven els diners"- i que una de les maneres era la d'emetre deute públic, fet que motivaria els viatges a l'estranger. Aquest mateix testimoni va participar el 20 de setembre en l'escorcoll del despatx de Francesc Sutrias al departament de Patrimoni, i ha assenyalat que la secretària judicial va arribar "molt nerviosa i amb les mans tremolant", procedent de l'escorcoll al departament d'Exteriors, on un altre agent va descriure un "capítol de terror" aquest dimarts al Suprem.

"Els Mossos van fer una bona feina"

El següent testimoni en declarar ha estat diametralment oposat. L'agent G36994P ha assegurat que van poder dur a terme l'escorcoll tant al domicili de Sutrias com al seu despatx sense problemes. Sí que van demanar l'ajuda d'unitats antidisturbis dels Mossos per reforçar la seguretat a l'apartament i que ell va haver de sortir amb la secretària general fent-se passar per "inquilins", com si fossin una "parella", però que les persones que estaven concentrades a la porta "no estaven excitades". "Eren veïns, no insultaven", ha apuntat, assenyalant per primer cop per part d'un guàrdia civil al judici que "els Mossos van fer una bona feina".

En l'escorcoll del despatx a Patrimoni ha dit que tampoc va tenir problemes per entrar pel pàrquing -ha tret importància a anar a l'aparcament perquè tampoc hi havia lloc al carrer si no era a la vorera- i ha assegurat que no va tenir una impressió directa dels nervis de la secretària judicial que venia d'Exteriors. A insistència de la Fiscalia, sí que ha admès que la gent estava "més excitada", però a part de passar alguna bandera per sobre del seu cotxe no va veure res més destacable.

Ja en el torn de les defenses, l'agent ha revelat que en llegir els drets a Sutrias i les raons per les quals se'l detenia no es va detallar per què se l'investigava per sedició, a més de malversació i desobediència. Només ha recordat que s'argumentava la desatenció als reiterats avisos del Tribunal Constitucional.