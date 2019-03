"L'ús de la força l'1-O va ser el mínim imprescindible": les frases destacades dels comandaments policials

José Antonio Nieto

Exsecretari d'Estat de Seguretat

1. "Teníem seriosos dubtes i molta preocupació per a la seva seguretat [dels Guàrdies Civils el 20-S] Vaig poder comprovar els danys dels vehicles en directe i després vaig tenir constància que els danys van ser molt seriosos i que els vehicles que van ser danyats no van poder ser reutilitzats, perquè el nivell de destrucció era molt alt"





2. "El president de la Generalitat ens trasllada que el bé suprem que cal protegir és la convivència ciutadana, i nosaltres li diem que el bé que cal protegir és el compliment de la llei"

▶L'exsecretari d'Estat ( @ja_nietob):

3. "L'alteració de la realitat era total. Es veia malament la policia per defensar la legalitat i no a la resta que la vulneraven. Això podia generar uns xocs que enteníem que podien ser violents"

4. "Trapero estava totalment alineat amb el govern de la Generalitat, però esperàvem una altra cosa d'altres membres de la prefectura"



5. "Els CDR tenien una missió inicialment organitzativa, però van derivar en una actitud violenta o que propiciava o facilitava que es tinguessin actituds violentes"

6. "L'1-O l'ús de la força havia de ser mínim imprescindible i va ser el mínim imprescindible"



7. "No hi havia una problema de gent que anés a votar [...], sinó de persones concentrades amb l'objectiu d'impedir que la Policia Nacional o la Guàrdia Civil que es personés als col·legis fes la seva feina"

8. "No em consta que els mossos tanquessin cap col·legi electoral ni requisessin material en els dies previs al referèndum"

9. "L'1-O un número important de policies i guàrdies civils van rebre cops, tanques que els van caure a sobre, bancs, llambordes... [...] "No hi va haver carregues policials [l'1-O] Una càrrega policial es actuació d'una unitat d'antiavalots amb l'objectiu de dissoldre una manifestació o de buidar un espai que esta ocupat. Aixo no es va produir en cap moment. No hi ha cap actuació d'aquest tipus que tècnicament puguem anomenar càrrega policial. Sí que hi va haver ús de la força i, en alguns llocs, duna forma cridanera"

10. "Hi havia imatges també de persones ferides i que es referien a manifestacions d'anys abans"